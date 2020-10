Bons plans [Bon Plan] Chute des prix sur les produits domotique Aqara !

gadgets Par Gregori Pujol le 28 octobre 2020 à 11h26

Aqara propose un ensemble de produits pour la domotique qui commence à se faire un nom chez nous. Utilisant notamment le protocole ZigBee, Aqara propose de nombreux produits faciles à configurer, à des prix agressifs et dispose d’une communauté de plus en plus grande. Gearbest propose aujourd’hui de belles promotions sur cette gamme, de quoi s’équiper et s’occuper à moindre cout.