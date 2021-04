La barre de son Samsung HW-T420 est au prix parfait grâce à cette promo

Si vous disposez d’un téléviseur et que vous souhaitez améliorer l’expérience sonore à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, divers marchands proposent la barre de son Samsung HW-T420 à seulement 99,99 euros, via une offre de remboursement de 20 euros.

Avec son caisson de basses filaire et sa bonne puissance de feu, cette barre de son est idéale pour mettre un coup de fouet à votre salon. Elle est habituellement commercialisée à 130 euros, ce qui constitue déjà un bon rapport qualité-prix. Via cette offre de remboursement (valable jusqu’au 26 avril 2021) elle tombe enfin à 99,99 euros à la Fnac, chez Darty et Cdiscount.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-TW420 à 99 euros (après ODR)

La Samsung HW-T420 en détail

La Samsung HW-T420 est une barre de son qui se présente sous la forme d’un système 2.1. On retrouve ainsi une télécommande, un caisson de basses filaire et la barre de son. Pour la connecter, on passera par l’optique et l’audio analogique (jack), et elle dispose de connexion Bluetooth et USB. Avec une puissance de 150 W, elle est parfaite pour améliorer votre système sonore à moindre coût. À noter qu’il est également possible d’effectuer un montage mural ou sur table.

Vous l’aurez compris, l’ensemble repose également sur un caisson de basses, qui joue ici un grand rôle. Les décodeurs Dolby Digital et DTS Digital Surround sont d’ailleurs intégrés, un vrai plus pour les films, musiques et les jeux vidéo. À ce propos, l’ensemble dispose de plusieurs modes plus ou moins optimisés selon votre utilisation : mode Smart Sound, mode Jeux… Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent écouter leurs propres musiques via des fichiers internes, les normes audionumériques prise en charge sont assez complètes : WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, OGG.

Vous pourrez contrôler votre système de haut-parleurs avec une application mobile, et utiliser le Bluetooth pour transmettre vos fichiers d’un appareil à l’autre. Attention, il s’agit d’un caisse de Basses filaire : le caisson doit obligatoirement être relié avec la barre par un câble. De même, ce système n’est pas compatible avec l’ensemble des téléviseurs du marché, il ne fonctionnera pas avec un modèle qui ne possède ni le Bluetooth, ni une sortie optique.

