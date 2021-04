Bons plans Injectez vitesse et puissance dans votre PC avec le SSD Samsung 870 QVO 2 To à 185 €

Si vous possédez encore un disque dur traditionnel sur votre configuration, ou que vous souhaitez tout simplement rajouter du stockage rapide et efficace, le dernier Samsung 870 QVO est aujourd’hui disponible en promotion dans sa version 2 To. On le retrouve sur Amazon et Fnac à 185,99 euros.

Ce modèle récent de disque SSD interne s’inscrit sans problème dans le haut du panier en termes de performance et de rapidité. Il est aujourd’hui disponible en réduction dans sa version 2000 Go, de quoi être confortable niveau du stockage. Il est habituellement commercialisé aux alentours de 200 euros, et c’est assez rare pour être souligné mais il dispose une nouvelle promotion pour le faire chuter à 185,99 euros sur Amazon et Fnac.

Le Samsung 870 QVO en détail

Sans surprise, le Samsung 870 QVO est l’évolution directe du 860 QVO, un modèle déjà très populaire et performant. Selon la firme, les performances ont été améliorées de 15 %. Le constructeur coréen repousse les limites afin de maximiser les performances de ce SSD sur un ordinateur, avec des vitesses séquentielles de 560 Mb/s en lecture, et de 530 Mb/s en écriture. Le plus important, c’est que ces dernières sont stables, et le disque SSD fonctionnera à merveille pour toutes les utilisations, même les plus gourmandes. On pense notamment aux personnes qui veulent stocker, installer et lancer rapidement leurs jeux vidéo pour profiter de temps de chargement réduit et d’un plus grand confort.

Le 870 QVO est au format standard SATA 2,5’’. Il s’agit d’un format très classique, qui le rend facilement installable sur un ordinateur de bureau, et même certains PC portables. Il suffit de l’insérer dans une baie prévue et de le relier en SATA à votre carte mère. Samsung propose même un petit logiciel de migration qui s’occupe de migrer vos données, et de les gérer pour vous. Avec un volume de 2000 Go, vous aurez de quoi stocker des centaines de films, des milliers de photos ou encore des dizaines de jeux vidéo derniers cri, en plus de votre système d’exportation qui sera extrêmement fluide.

En bonus, le disque SSD est également compatible avec les Mac. Sinon, sachez que Samsung a fait doubler la fiabilité et la durabilité de ce modèle par rapport à son prédécesseur. La durée de vie est donc beaucoup plus élevée, et un petit algorithme s’occupe à stabiliser les performances en permanence. Surtout, vous profitez d’une garantie de 3 ans, de quoi avoir l’esprit tranquille !

