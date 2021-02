La carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go est à moins de 20 euros

Besoin de plus de mémoire pour votre appareil photo ou d’une carte supplémentaire ? Amazon propose aujourd’hui la carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go à seulement 19,99 euros.

Si vous faites beaucoup de photos, ou que vous commencez à vous sentir à l’étroit avec votre carte SD de 32 Go, la version 64 Go de la carte SanDisk Extreme PRO 64 Go tombe à seulement 19,99 euros aujourd’hui sur Amazon et toujours avec ses hautes performances.

La carte SD SanDisk Extreme Pro en détail

Comme son nom l’indique, cette carte SD Sandisk Extreme Pro se destine à un public plus professionnel, ou du moins « prosumer ». Elle prouve avec diverses certifications dont ces utilisateurs ont besoin. Avec sa classe UHS 3 (U3) et une Classe de vitesse vidéo 30 (V30), elle convient parfaitement à la capture de vidéo en 4K et à 60 images par seconde. Qui peut le plus, peu le moins, vous pourrez également faire toutes les photos que vous souhaitez. Elle offre de débits de transfert important également à 170 Mo/s. Cela permettra de copier rapidement vos fichiers sur votre ordinateur pour passer à la phase de retouche et de montage.

Rappelons qu’il s’agit d’une carte SDXC, elle est donc surtout utilisée dans les caméras et appareils photo. Ce n’est pas celui des smartphones et autres objets comme la Nintendo Switch par exemple. Bien évidemment, comme toutes les cartes SD, elle est particulièrement résistante aux chocs et aux variations de température, elle peut donc être transportée sans précaution particulière. Sûr de son matériel, Sandisk garantie sa carte SD à vie. Tout simplement.

NB : cet article indiquait initialement un prix de 16,99 euros, il a été mis à jour pour refléter le changement de prix à 19,99 euros. Cela reste intéressant, mais un peu moins.