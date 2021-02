[Bon Plan] Le nouveau Xiaomi Mi 11 en précommande à partir de 747 euros !

Aliexpress propose dès aujourd’hui de précommander le nouveau Xiaomi Mi 11 dès 747 euros pour la version 128+8Go !

Dévoilé hier, le nouveau Xiaomi Mi 11 se dote d’un écran de 6,67 à 6,91 pouces AMOLED avec une consommation énergétique en baisse de 15%, l’HDR10+, des couleurs 10-bit, et une luminosité de 1 500 nits. Cette dalle est incurvée, et on retrouve une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un échantillonnage tactile de 480 Hz, ce qui promet une réactivité à toute épreuve. Xiaomi augmente également la résolution en introduisant le WQHD+ (515 pli, 3 200 x 1 440 pixels), et un mode « Super résolution » permettant d’upscaler les contenus de Netflix, YouTube ou tout autre application de streaming vidéo en multipliant par trois la résolution. D’ailleurs, on pourra consommer ses contenus directement sur son smartphone, même sans casque, avec une partie audio signée Harman/Kardon.

À l’arrière, le Mi 11 embarque une configuration solide composé de trois capteurs placés au sein d’un seul et même bloc carré aux bords arrondis. On y retrouve un capteur principal de 108 MP (f/1.9, équivalent 26mm, 0.8µm), un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4, 123°, 1.12µm) et enfin un capteur macro de 5 MP (f/2.4, 1.12µm). À l’avant, on pourra compter sur un capteur selfie de 20 MP, équivalent 27mm.

À l’intérieur, Xiaomi offre à son Mi 11 le tout dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Il s’agit donc du premier smartphone à débarquer dans nos régions équipé de cette puce gravée en 5nm. Pour l’accompagner, on retrouvera 8 de RAM, et cette puce permet bien entendu au smartphone d’être compatible d’office avec la 5G. Côté autonomie, le Xiaomi Mi 11 dispose d’une batterie de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide à 55W en filaire, 50W en sans-fil et jusqu’à 10W en recharge inversée. Enfin… la marque inclura bien un chargeur dans sa boîte, contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs ! On retrouve donc un chargeur 55W GaN inclus, ainsi qu’une coque anti-bactérienne offerte.