Le pack Xiaomi Redmi Note 10 5G + le Mi Band 5 bradé sur Rakuten

Le Redmi Note 10 classique a été lancé en France il y a quelques semaines et son succès est déjà au rendez-vous. Fort de cette réussite, Xiaomi n'allait pas s'arrêter en si bon train : la marque a aussi lancé au courant mai une version 5G du Redmi Note 10. Elle est naturellement baptisée Redmi Note 10 5G.

Pour assurer la prise en charge de la 5G, le Redmi Note 10 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 700 5G. Performante, cette puce gravée en 7nm permet d’encaisser sans broncher les tâches du quotidien, qu’il s’agisse de la navigation web ou des réseaux sociaux, mais aussi des jeux sur mobile (y compris les titres en 3D). Bref, avec le Redmi Note 10 5G, vous n’aurez aucun problème pour votre usage quotidien et en toute fluidité.

C’est d’autant plus vrai que le téléphone Xiaomi utilise un écran DotDisplay de 6,5 pouces qui a le mérite d’avoir un taux de rafraîchissement à 90 Hz. En affichant 90 images par seconde, toutes les animations gagneront en fluidité. C’est une fonctionnalité utile pour la navigation web ou sur les réseaux sociaux qui permet de gagner en confort lors de la lecture de pages web et lors des “scrolls”.

La partie photo n’est pas en reste avec une configuration solide qui s’articule autour d’un capteur principal de 48 MP. Il est couplé avec un capteur Macro pour faire des gros plans et un capteur de profondeur pour les portraits. Cette configuration permet de s’adapter à toutes les circonstances et vous pourrez faire preuve de créativité grâce à plusieurs modes originaux. Parmi eux, on peut citer le ralenti ou le Time Lapse, en plus de tous les autres modes classiques.

Enfin, la gamme Redmi Note a toujours été saluée pour son autonomie et le Redmi Note 10 5G fait perdurer la légende. C’est pour cela que Xiaomi a décidé d’intégrer une batterie de 5000 mAh. C’est très au-dessus de la moyenne du marché qui se place généralement entre 4000 et 4500 mAh. Ajoutez à cela l’efficacité énergétique du processeur Dimensity 700 et vous avez des bases solides.

