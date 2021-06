Pour 275 euros, le nouveau aspirateur robot Dreame Bot L10 Pro est une bonne affaire !

Tout nouveau sur le marché, le Dreame Bot L10 Pro, le nouveau robot aspirateur de la marque chinoise est déjà en promotion sur Aliexpress à un prix immanquable !

© Journal du Geek

Le Dreame Bot L10 Pro pourrait bien conquérir de nombreux foyers grâce à ses fonctionnalités et à son intensité d’aspiration. Cette dernière est bien supérieure à certains modèles concurrents, permettant d’aspirer à la perfection votre sol et vos tapis. Si vous cherchiez votre futur robot aspirateur, le Dreame T10 Pro pourrait le devenir d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 275 € grâce au code AESOLDES50 de 50 euros.

Profiter de l’offre sur Aliexpress

Code promo : AESOLDES50

Une intensité d’aspiration complètement folle

S’il y a bien quelque chose à regarder lorsque l’on souhaite acquérir un robot aspirateur — ou un aspirateur plus classique — c’est la puissance allouée à l’aspiration. Bien que certains robots aspirateurs concurrents soient — au plus haut de leur forme — aux alentours des 2 500 Pa, le Dreame Bot L10 Pro s’impose avec 4 000 Pa. Vous bénéficierez d’une puissance à toute épreuve afin d’aspirer toutes les saletés qui se trouvent sur le sol ou sur un tapis.

D’ailleurs, le Dreame Bot L10 Pro n’aura pas de mal à venir aspirer les poils d’animaux. Ces derniers n’auront pas le temps de s’emmêler entre eux grâce à la brosse principale — à la puissance d’aspiration. Ses capteurs lui permettront par la même occasion d’augmenter l’intensité d’aspiration lorsqu’il se trouvera sur le tapis.

Des capteurs et un laser performant

Un autre point à ne pas oublier c’est les capteurs qui se trouvent dans le Dreame Bot L10 Pro. Ces derniers viendront parfaitement assister le robot aspirateur afin qu’il produise le travail attendu par son hôte. Sur le dessus du robot aspirateur, vous retrouverez un laser qui capte les objets — ainsi que les murs jusqu’à huit mètres de lui. Une détection 3D qui fonctionne bien comme le prouve notre test sur Dreame Bot L10 Pro. Il ne viendra jamais s’emmêler avec les câbles qui traînent sur le sol, cela ne veut pas dire qu’il faut les laisser par terre.

Xiaomi Home se lie à votre Dreame Bot L10 Pro

Comme ses concurrents, le Dreame Bot L10 Pro peut se lier à l’application Xiaomi Home afin de pouvoir recevoir vos ordres. D’ailleurs, les personnes qui possèdent un appareil avec l’assistant vocal Alexa pourront déclencher des cycles de nettoyage à l’aide de leur voix. Pour ce qui est de l’application, cette dernière est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store.

Xiaomi Home se révélera efficace pour contrôler l’état de cycle et les programmer afin que le robot aspirateur fonctionne de façon autonome. À ce sujet, il viendra se recharger dès qu’il n’aura plus de batterie et reprendre là où il en était.

Si vous avez besoin d’un nettoyage plus complexe, vous pourrez compter sur sa serpillière à l’arrière. Cette dernière permettra de faire un ménage minutieux sans faire de traces sur le sol dès l’eau sèche. Au niveau du réservoir, vous pourrez compter sur une capacité de 270 mL, assez pour faire votre maison.

Toutefois, gardez à l’esprit que le Dreame Bot L10 Pro ne viendra pas vous remplacer, il y a des zones où ce dernier ne pourra pas se rendre et c’est pareil pour tous les robots aspirateurs.

En attendant, retrouvez le Dreame Bot L10 Pro, le parfait assistant sur Aliexpress au prix de 275 € grâce au code AESOLDES50 de 50 euros.

Profiter de l’offre sur Aliexpress