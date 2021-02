Bons plans 1 To à 3500 Mo/s, ce SSD NVMe PNY chute à 104,99 euros

La technologie des SSD M.2 est une solide option pour améliorer ses performances et la rapidité de sa machine. Aujourd’hui, on vous propose un bon plan sur le CS2130 de chez PNY, en version 1000 Go, qui tombe à 104,99 euros chez Cdiscount.

Il était à plus de 135 euros il y a quelques jours. Ce SSD au format M.2 profite aujourd’hui d’une jolie remise de la part de Cdiscount. On le trouve actuellement à 104,99 euros chez Cdiscount, ce qui fait un bon rapport de 10,5 euros par tranche de 100 Go.

Le PNY CS2130 en détail

Si vous ne possédez un ordinateur classique avec un disque dur, ou même un SSD au format 2,5 pouces, vous pourrez bénéficier de débits largement supérieurs avec un modèle M.2 NVMe comme c’est le cas ici. Le PNY CS2130 propose des vitesses impressionnantes, avec jusqu’à 3500 Mo/s en lecture et jusqu’à 1800 Mo/s en écriture. S’il n’est pas le meilleur dans le domaine (il faudra débourser plus pour trouver un modèle avec 5000 Mo/s), il fournit de quoi donner un coup de fouet à votre machine pour un prix contenu. À titre de comparaison, la majorité des SSD 2,5 pouces offrent des débits jusqu’à 550 Mo/s.

Avec les 1000 Go de ce modèle PNY, vous pourrez y installer votre système d’exportation, vos principaux logiciels ainsi que des jeux gourmands. Vous pourrez alors profiter de la vitesse d’exécution de ce SSD, qui vous apportera moins de changements dans les jeux vidéo, et des lancements d’application plus rapide.

L’installation de ce SSD M.2 se fait de manière classique. Vous pourrez donc le positionner dans un PC fixe, mais aussi dans un ordinateur portable. Toutefois, vérifiez bien la compatibilité de votre carte mère et de votre PC (il s’agit ici du format 2280). Ensuite, vous n’aurez qu’à le brancher dans le port PCIe dédié, et le fixer à l’aide d’un petit tournevis. La procédure ne prend que quelques minutes, et les gains sont mesurables dès les premières secondes d’exécution !

Enfin, ce modèle profite d’une garantie 5 ans, gage de confiance.