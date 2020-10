[Bon Plan] Routeur Xiaomi AX1800 : du Wifi 6 pour 50 euros !

Le Xiaomi AX1800 est un tout nouveau routeur du constructeur chinois qu’on trouve aujourd’hui à 50 euros chez Gearbest en vente flash !

Xiaomi vient de lancer un nouveau routeur : il s’agit du AX1800. Offrant un design assez épuré et différent en forme de tour, ce dernier est équipé d’un processeur Qualcomm IPQ6000 (4-core A53 1.2GHz)accompagné d’un NPU single-core @1,5 GHz. Il permet de connecter jusqu’à 128 appareils en même temps. Évidemment, il a le support du Wi-Fi 6 bibande (jusqu’à 1775 Mbps) en plus de tout le reste, 4 ports Ethernet, et à l’intérieur se trouve une antenne bi-bande avec une couverture à 360°. Notez que l’interface de ce routeur est en anglais.