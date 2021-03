Bons plans Le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 3 tombe à 79,99 euros

gadgets Par Benjamin Cabiron le 10 mars 2021 à 15h34

Si vous recourez régulièrement à votre téléphone pour immortaliser des moments via des vidéos et des photographies, un stabilisateur ergonomique, performant et simple d’utilisation est une excellente option pour améliorer les rendus. Amazon propose aujourd’hui le modèle DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 euros.

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur reconnu qui est aujourd’hui utilisé par des milliers de personnes à travers le monde. Il est aujourd’hui disponible à 79,99 euros sur Amazon, en profitant d’une remise de 27 % sur son prix conseillé de 109 euros. Son côté nomade additionné à un contrôle gestuel intuitif le rend très apprécié aux yeux de ses utilisateurs. Retrouvez le DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 euros sur Amazon Le DJI Osmo Mobile 3 en détail Véritable succès commercial, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 a été pensé pour une utilisation à une main. Le poids total n’excède pas les 405 g et les divers boutons sont facilement accessibles avec votre pouce ou votre index. L’appareil est compatible avec les téléphones en mode paysage ou portrait. Le tout profite d’une autonomie de 15 heures selon le constructeur, et surtout d’une conception nomade puisque l’ensemble est pliable. En passant par l’application DJI Mimo, vous profiterez de nouvelles fonctionnalités et paramètres à régler. La connexion s’effectue ensuite via Bluetooth 5.0. Le stabilisateur est polyvalent puisqu’il propose plusieurs modes de prise de vue, à l’image du mode panorama qui vous permet d’immortaliser des scènes entières avec un tas de processus automatisé. Le mode TimeLapse est aussi très apprécié, et condense le temps et le mouvement pour obtenir des résultats à couper le souffle. La 3e version de ce Osmo Mobile apporte le système Active Track 3.0 qui s’occupe d’immortaliser rapidement des scènes (photos en mouvement, animaux) en appuyant sur le bouton de déclenchement situé sur le manche. Les divers algorithmes d’apprentissage automatique offrent des résultats assez convaincants. On retrouve également un mode Story qui génère automatiquement une vidéo à partir de modèles. Le Osmo Mobile 3 est compatible avec les smartphones de 62 à 88 mm de largeur et jusqu’à 9,5 mm d’épaisseur. Retrouvez le DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 euros sur Amazon