Économisez 100 euros sur cette excellente barre de son DTS Yamaha

Fnac et Darty proposent aujourd’hui une belle réduction sur la barre de son SR-B20A de Yamaha. Elle se connecte simplement sur votre télévision et permet de profiter d’un son de qualité, avec diverses technologies intéressantes pour un prix de 199,99 euros.

Habituellement proposée à 299,99 euros chez Fnac et Darty, cette barre de son Yamaha profite d’une remise de 33 % pour une durée limitée. Les 2 marchands offrent la livraison gratuite, et une remise de 100 euros pour faire chuter le prix à 199,99 euros.

La Yamaha SR-B20A en détail

L’une des principales qualités de cette barre de son, c’est qu’elle est en mesure de délivrer un rendu sonore Surround 3D virtuel pour enrichir le résultat une fois connectée. Avec son mode DTS Virtual: X, le son diffusé profite d’une direction en hauteur, en plus du son avant, arrière ainsi que gauche et droite. L’effort sur cette spatialisation est censé développé le sentiment d’unité entre la vidéo de votre télévision et l’audio de cette barre de son. Toutefois, cela est également profitable dans les jeux vidéo et la musique, pour une plus grande immersion.

On parle ici d’une barre de son 120 W, qui est donc puissante, et qui peut aussi s’appuyer sur une très bonne reproduction des basses. En effet, elle est équipée de 2 caissons de basses intégrées, de 75 mm. Avec 2 woofers de 55 mm, et 2 tweeters de 25 mm, l’accent est clairement mis sur une jolie combinaison sonore, équilibrée et spacieuse. Toutefois, on retrouve 4 modes différents (stéréo, standard, film, jeu), qui sont paramétrables à souhait. Ils ont été optimisés par Yamaha pour s’adapter respectivement la musique, au programme télévisuel, au film ainsi qu’aux jeux vidéo.

Le constructeur Yamaha également équipait sa barre de son avec plusieurs technologies maisons qui sont bien pratiques à l’usage. On pense notamment à la fonction Clear Voice qui permet de distinguer automatiquement les voix humaines des autres sons (pour mieux les apprécier). Les scènes de dialogue sont bien mieux reproduites, et cela s’applique bien sûr dans les films, mais aussi dans les programmes télévisuels. L’application Sound Bar Remote vous permet de contrôler les modes audio, les fonctions d’extension de basse, les différents modes ainsi que les commandes de mise en veille.

Pour brancher cette barre de son à votre télévision, vous pouvez passer par le port HDMI (Arc), une connexion optique en entrée et sortie pour la réception et le partage multicanal, ou encore une sortie digitale en RCA si vous souhaitez ajouter un autre caisson de graves. À noter que le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie, ce qui vous permet de jumeler cette barre de son avec un ordinateur, ou encore avec votre téléphone !