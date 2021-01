L’enceinte Xiaomi avec Google Assistant est à 49 euros pour son lancement

Lancée officiellement hier, l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est à a prix réduit. Au lieu de 59 euros, elle est commercialisée à 49 euros chez Boulanger.

Xiaomi a lancé hier son Mi Smart Speaker, la première enceinte connectée de la marque à disposer de Google Assistant. Avec son look de Sonos One, elle vient concurrencer cette dernière, mais aussi toute la gamme Nest de Google. Commercialisée officiellement au prix compétitif de 59 euros, elle profite d’une réduction de 10 euros chez certains commerçants pour sa période de lancement et tomber à 49 euros donc. Si d’autres marchands peuvent proposer ce tarif, Boulanger est pour le moment seul marchand à posséder du stock à ce prix.

Si vous être membre du Club R, il est disponible au même prix sur Rakuten, mais vous cumulerez des « super points » à valoir sur un prochain achat.

Le Xiaomi Mi Smart Speaker en détail

Comme nous le disions en introduction, le Mi Smart Speaker est la première enceinte de Xiaomi à prendre en charge Google Assistant de façon native. Elle se comporte donc exactement comme un Google Nest Audio (ex Google Home) ou toute autre enceinte tierce comme la Sonos One. On sent d’ailleurs que c’est de cette dernière que s’est inspiré Xiaomi sur le design.

Sur le haut de l’appareil se trouve une surface tactile pour les contre et un jeu de lumière LED qui s’illuminera lors de différentes actions. Pour le son c’est un haut-parleur de 12W qui s’occupe de tout. Comme toutes les enceintes avec Google Assistant, elle fonctionne avec les plateformes audio habituelles donc Spotify, YouTube Music ou encore Deezer.

Sur la partie « intelligente » elle fait exactement ce que fait Google Assistant, vous pourrez donc lui demander tout un tas de choses et contrôler votre suite domotique à travers lui, sans oublier l’écoute de la radio via TuneIn. Si nous ne l’avons pas encore testée, le Mi Smart Speaker semble sur le papier être une très bonne option pour obtenir un meilleur son qu’avec un Nest Mini, sans débourser les 100 euros nécessaires à l’obtention d’un Nest Audio classique.