Bons plans Les Xiaomi Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro sont à prix cassé

Sortis il y a désormais plus d’un an, les Xiaomi Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro sont actuellement disponibles à 159,99 euros et à 179,99 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez un smartphone performant pour un budget inférieur à 200 euros, alors cette promotion devrait vous séduire. Les très bons Xiaomi Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro proposent des navigations fluides, une solide autonomie, et un très bon rapport qualité-prix. Le Xiaomi Redmi Note 8 est aujourd’hui proposé à 159,99 euros au lieu de 219,99 euros. Pour le Redmi Note 8 Pro, il est vendu à 179,99 euros, soit quelques dizaines d’euros de moins que le prix habituellement pratiqué.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en détail

Ce smartphone d’entrée de gamme est le successeur du très populaire Redmi Note 7. On retrouve ainsi un écran LCD de 6,3 pouces avec une définition de 2340 × 1080 pixels (FHD+). À cela vient s’accompagner une petite caméra frontale de 20 MP pour effectuer des selfies de qualité. Au dos de l’appareil, on retrouve un quadruple capteur photo : un premier de 64 MP, un seconde de 8 MP ultra grand-angle, ainsi que deux capteurs de 2 MP (TOF et Macro).

Le tout est alimenté par un processeur Snapdragon 665 à huit cœurs. De quoi assurer des performances fluides, lancer vos jeux préférés. Attention toutefois, il faudra parfois faire des concessions graphiques. En outre, on retrouve ici une version qui accompagne la puce avec 4 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

Le Xiaomi Redmi Note 8 s’appuie sur une batterie correcte de 4000 mAh, qui profite d’ailleurs de la technologie de charge rapide QuickCharge 4+. Pour rappel, celle-ci permet, en théorie, de retrouver jusqu’à 5 heures d’autonomie en 5 minutes de charge. Également, le smartphone embarque aussi des caractéristiques essentielles ou pratiques : capteur d’empreintes au dos, Bluetooth 5.0 et port MicroSD.

Le Redmi Note 8 Pro en détail

Lui aussi profite d’une jolie promotion, comme c’est régulièrement le cas ces derniers temps. D’une qualité supérieure, le Redmi Note 8 Pro s’appuie sur un écran LCD de 6,53 pouces, pour la même définition de 2340 x 1080 pixels. Les mêmes capteurs photo sont présents, pour le même résultat donc.

Les principales différences résident au niveau du processeur, qui est un Helio G90 T, une plus grande base de RAM avec 6 Go, ainsi qu’une meilleure batterie de 4500 mAh. La technologie QuickCharge 4+ est évidemment incluse. Le Redmi Note 8 Pro est donc plus adapté à ceux qui voudraient jouer davantage, le téléphone nous propose jusqu’à 10 heures d’autonomie en jeu selon le constructeur. Autre variation, minime, ce modèle est résistant à l’eau.

Attention toutefois puisque ce modèle de Xiaomi Redmi Note 8 Pro se limite à 64 Go. Il est vendu dans sa version Gris minéral.