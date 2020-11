[Bon Plan] Grosse promo sur cette TV LED 4K HDR de 50 pouces

La télévision connectée 50 pouces 4K TCL 50P616 est disponible à 369,99 euros seulement chez Darty et à la Fnac.

Sortie en septembre 2020, cette Smart TV 50 pouces, UHD / 4K et tournant sous Android 9.0 profite d’une jolie promotion de 27 % par rapport à son prix conseillé. Ainsi, on la retrouve chez la Fnac à 369,99 euros au lieu de 499,99 euros. Le même tarif est appliqué sur le site de Darty.

La TCL 50P616 en détail

À quelques encablures du Black Friday, les prix commencent déjà à chuter pour certains produits technologiques. C’est le cas pour cette télévision de 50 pouces, qui offre une image correcte. En plus du rétroéclairage LED, on retrouve la 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et le HDR.

Comme dit précédemment, la TCL 50P616 est une smart TV qui intègre Android 9.0. Un aspect bien pratique puisque vous pourrez lancer toutes les applications de votre choix, notamment pour vos abonnements SVOD (Prime Video, MyCanal, Netflix, Disney+…). En outre, l’Assistant Google est également compatible, ce qui vous permet de contrôler votre appareil directement à l’aide de votre voix.

Côté connectique, cette télévision est plutôt bien fournie : on retrouve 2 ports USB 2.0, 3 entrées HDMI 2.0, une prise Ethernet, et une prise casque. Si vous êtes à la recherche d’une télévision pour accompagner votre console de salon, celle-ci peut tout à fait vous convenir. On regrettera toutefois la fréquence de balayage qui est limitée à 60 Hz. Un mode « Jeu » et un mode « Sport » sont disponibles dans les paramètres.