Bons plans L’iPhone 12 128 Go et sa puissante puce A14 s’effondrent à 859 euros !

À l’occasion des « Journées exceptionnelles Apple », Cdiscount propose un tas de promotion sur de nombreux produits de la firme à la pomme. C’est l’occasion ou jamais de s’offrir le dernier iPhone 12, qui est ici proposé dans sa version 128 Go à 859 euros seulement.

Plus puissant, plus élégant, et avec plus de fonctionnalités, le dernier iPhone 12 est un véritable succès critique et commercial, à l’image de ses prédécesseurs. Habituellement indiqué à 959 euros chez la plupart des marchands, il tombe aujourd’hui à 859 euros en profitant d’un code promotionnel APPLE100E de 100 euros chez Cdiscount.

Code promo : APPLE100E

L’iPhone 12 en détail

Dévoilé en octobre 2020, l’iPhone 12 et le nouveau modèle référence d’Apple. Il embarque un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, déployant une large résolution en haute définition ainsi que des couleurs éclatantes. Que ce soit pour de la navigation, des séances de visionnage de vos séries préférées ou pour jouer au jeu vidéo durant de longues heures, il est particulièrement adapté. On profite également de FaceID qui vous permet de déverrouiller facilement votre téléphone à l’aide de la reconnaissance faciale, mais qui sert également lors des payements en ligne avec Apple Pay ou pour télécharger des applications.

Sous le capot, l’iPhone 12 est un monstre de puissance, puisqu’il profite de la puce A14 Bionic. C’est tout simplement la puce la plus puissante existante sur le marché des smartphones ! Sans surprise, elle vous permet de lancer n’importe quelle application avec les paramètres au maximum, que ce soit en termes de fluidité ou de qualité. Surtout, elle pourra faire tourner les jeux vidéo des prochaines années dans les meilleures conditions sans problème, vous assurant un superbe investissement sur le long terme.

Enfin, la partie photos et vidéo a été soignée sur l’iPhone 12. Sans être au niveau des déclinaisons « Pro », le téléphone profite notamment d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et de quelques technologies intéressantes. Par exemple, l’iPhone 12 enregistre des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde. Il est également équipé du mode Nuit, qui vous permet de recourir à l’intelligence artificielle pour pouvoir capturer des photographies et des vidéos en basse luminosité. Du reste, le téléphone embarque 128 Go de stockage et une solide autonomie allant jusqu’à 17 heures en lecture vidéo, une avancée par rapport aux précédentes générations.