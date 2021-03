Bons plans Cet écran gaming MSI Optix 27 pouces, WQHD et 165 Hz tombe à 299 €

Vous recherchez un bon plan sur un écran gaming, qui vous servira également pour de la bureautique et des séances de visionnage de Netflix ? Fnac propose aujourd’hui le modèle MSI Optix G27CQ4 à 299 euros pour une durée limitée.

Embarquant toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour satisfaire les joueurs exigeants comme néophytes, l’écran MSI Optix G27CQ4 est un excellent rapport qualité-prix, surtout quand il profite de 17 % de réduction par rapport à son tarif de lancement. C’est ici le cas chez Fnac et chez Darty. Les marchands font donc baisser son prix de 359,99 euros à 299,99 euros.

Le MSI Optix G27CQ4 en détail

Spécialement conçu pour une utilisation dans les jeux vidéo, cet écran propose une dalle VA de 27 pouces légèrement incurvée à hauteur de 1500R. Cela permet d’englober votre champ de vision est de rendre le jeu et la navigation sur PC plus agréable au quotidien. Le design du moniteur est plutôt réussi, avec des bords très fins, et une jolie résolution QHD 2560 x 1440 pixels.

Ce moniteur PC sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactives, où vous avez des centaines d’images par seconde. En effet, on retrouve une fréquence d’affichage de 165 Hz, et un temps de réponse de seulement 1 ms. Ces deux paramètres vous assurent une fluidité parfaite en jeu, mais aussi de meilleurs réflexes, ce qui est particulièrement important dans les jeux compétitifs comme Valorant ou Rocket League.

La technologie Adaptive Sync (compatible FreeSync) de cet écran vous permet de bénéficier d’une expérience de jeu constamment fluide, même si votre carte graphique ne parvient pas à assurer les 60 images par seconde en permanence. En effet, en synchronisant la fréquence de votre moniteur avec votre carte graphique, cela permet de réduire les déchirements visuels. On rappelle toutefois que FreeSync est compatible uniquement avec les cartes graphiques AMD.