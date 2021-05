Proposé à 29 euros habituellement la batterie externe Samsung de 10 000 mAh et compatible charge sans fil passe sous la barre des 10 euros chez Boulanger grâce à une offre de remboursement.

Retrouvez la batterie externe Samsung 10 000 mAh à 9,99 euros (après ODR)

La fiabilité Samsung, la compatibilité charge sans fil, 10 000 mAh pour moins de 10 euros. Que demander plus ? Commercialisée à 29,99 euros, la batterie externe Samsung “EB-U1200C” profite à nouveau d’une offre de remboursement (ODR) de 20 euros chez Boulanger. Une fois prise en compte, elle ne vous coûtera donc que 9,99 euros.

La particularité de cette batterie d’être compatible avec la charge à induction, elle pourra donc recharger vos divers appareils compatibles charge sans fil. Ce sera la plupart du temps votre téléphone, mais cela fonctionne avec tous les appareils utilisant la norme de recharge “Qi”, c’est-à-dire la quasi-totalité du marché, qu’il s’agisse d’Android ou de l’iPhone et des smartwatch, mais pas l’Apple Watch en revanche.

Outre cette particularité, il s’agit aussi tout simplement d’une batterie externe qui fonctionnera très bien en mode filaire. Ce sera d’ailleurs beaucoup plus rapide de passer par le câble, mais le sans-fil peut s’avérer pratique dans certains cas. Avec une capacité de 10 000 mAh et une intensité de 2A en sortie, vous devriez pouvoir recharger n’importe quel téléphone totalement au moins une fois, parfois deux en fonction du modèle. Elle se charge via USB C, mais la sortie est en USB A.

