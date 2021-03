NordVPN prolonge son offre anniversaire et vous offre jusqu’à 2 ans d’abonnement

À l’occasion de son anniversaire et jusqu’à la fin du mois, le fournisseur NordVPN se montre généreux et offre 68 % de réduction sur l’abonnement 2 ans, avec en plus une période d’abonnement supplémentaire en cadeau. Vous pouvez donc repartir avec 4 années d’abonnement pour un prix cassé.

Le meilleur fournisseur de services VPN est décidément généreux. Alors que l’offre anniversaire devait prendre fin dans quelques jours, vous avez désormais jusqu’à la fin du mois pour profiter de l’offre. Elle vous permet non seulement de vous abonner pendant 2 ans à 2,97 euros par mois, soit 68 % de réduction, de plus, pour son anniversaire, le service augmente gratuitement de 1 mois, 1 an ou 2 ans la durée de votre abonnement en fonction de votre chance. Dans le meilleur des cas vous pouvez donc encore diviser le prix par deux.

L’offre NordVPN en détail

Si NordVPN est aujourd’hui le leader incontesté des services de VPN en ligne en France métropolitaine et possède 14 millions d’utilisateur dans le monde, c’est notamment en raison de son ergonomie et de son fonctionnement très intuitif. Il est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac OS, les téléphones Android et iOS, mais également avec les tablettes et ce en Français. Vous n’avez qu’à installer l’application dédiée, dont le fonctionnement est un jeu d’enfant, même si vous n’avez jamais utilisé de VPN de votre vie. En pratique, vous retrouverez une carte du monde, avec un emplacement pour chaque pays. Vous n’avez qu’à cliquer sur ce dernier pour vous y connecter, et profiter de l’un des 5600 serveurs répartis dans le monde en seulement un clic. Pour ne pas vous identifier, NordVPN vous en attribuera un aléatoirement.

Se connecter avec un VPN vous permet de vous mettre à l’abri des traqueurs et des cookies, et surtout de préserver votre anonymat ainsi que votre cybersécurité sur la toile. Les sites ne pourront pas vous pister aussi précisément, et même votre fournisseur d’accès Internet ne sera pas au courant des pages que vous consultez. Cela vous permet d’avoir une confidentialité bien supérieure dans le cadre de vos téléchargements, de votre navigation, et de l’ensemble de votre activité. NordVPN promet que l’ensemble de vos données de navigation transite dans un tunnel chiffré sécurisé, et que rien n’est conservé dans les serveurs.

L’avantage d’un service aussi considérable que NordVPN, c’est qu’il est constamment en évolution. Que ce soit dans les processus de connexion qui sont sans cesse plus sécurisés et rapides, dans la rapidité de navigation, ou encore dans le nombre de serveurs que chaque pays met à votre disposition, les progrès sont quotidiens. Aujourd’hui, il y a plus de 5600 serveurs répartis dans le monde, accessibles en seulement un clic. Cela veut dire que concrètement, vous pourrez vous connecter sans problème dans des pays lointains comme les États-Unis, ou encore le Japon. Votre adresse IP sera automatiquement masquée, et vous pourrez accéder directement aux différents catalogues de streaming de services comme Netflix, qui possèdent des programmes exclusifs auxquels nous n’avons malheureusement pas accès en France.

Si vous êtes adepte du téléchargement par torrent (P2P), NordVPN est certainement la meilleure option disponible sur le marché. Certains serveurs sont exclusivement dédiés à cette activité, vous fournissant une meilleure confidentialité et des débits accrus. Avec le protocole NordLynx, la société assure une bonne rapidité de connexion, de téléchargement, tout en protégeant votre sécurité ainsi que vos données personnelles. On rappelle également que la société ne sauvegarde aucune activité, que ce soit sur votre compte, ou encore sur vos serveurs. Vous ne pourrez donc pas être pisté.

Enfin, la fonctionnalité App Kill Switch vous permet de paramétrer certaines applications pour en désactiver l’accès Internet dès lors qu’elles ne sont pas connectées à votre VPN. Vous pourrez donc mettre votre client torrent, et si le VPN n’est plus fonctionnel (par un bug ou une mauvaise manipulation, par exemple) l’application se fermera automatiquement. Vous serez donc entièrement protégé, et votre identité ne sera pas révélée. Voilà une bonne manière d’avoir l’esprit tranquille.

Aujourd’hui, l’abonnement est à 2,97 euros par mois, soit une réduction de 68 % par rapport à son prix standard. À l’occasion de son anniversaire et jusqu’à la fin du mois, NordVPN vous offre un abonnement supplémentaire pour toute souscription. Selon votre chance vous recevrez 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires offerts, qui seront ajoutés à l’abonnement que vous venez de souscrire. Il faudra se connecter à votre compte ou consulter vos e-mails pour savoir quel abonnement vous avez gagné. Rappelons qu’en cas de problème, le service est accessible 24/24 en Français via le chat, et que vous avez une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.