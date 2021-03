Bons plans [Super Flash Deals] Cette chaise gaming de Furgle est à seulement 59,90 € !

Aliexpress Par Gabriel Foffano le 13 mars 2021 à 08h45

De plus en plus de personnes souffrent de douleurs dorsales et cervicales à cause du temps passé devant l’écran de l’ordinateur. Dans la conjoncture que nous vivons, investir dans un siège est devenu essentiel pour éviter ce genre de problème et ça tombe bien. Le prix de la chaise gaming de chez Furgle subit une chute colossale à 59,90 euros à l’occasion d’un Super Flash Deal aujourd’hui uniquement à partir de 9h. Quantité limitée à 100 pièces !

Les personnes qui passent beaucoup de temps devant leur écran d’ordinateur pour diverses raisons souffrent la plupart du temps de problèmes au dos ou aux cervicales. Cela arrive à cause d’une mauvaise posture qui peut devenir irréversible avec le temps, mais vous pouvez corriger cela à l’aide d’une chaise. Il en existe beaucoup que ça soit des chaises simples que l’on retrouve principalement dans les bureaux d’entreprises ou des plus ergonomiques. Ces dernières sont destinées à des personnes qui passent des heures devant leur bureau à cause du télétravail ou pour jouer. Elles sont composées d’une armature plus robuste, une meilleure ergonomie ainsi que des coussins pour maintenir le dos droit (bas du dos et nuque). Si vous êtes à la recherche d’une chaise de ce style, c’est le bon moment puisque la chaise gaming de Furgle est en promotion sur Aliexpress au prix de 59,90 € au lieu de 125 € grâce au code SUPERDEALS305 soit 52 % de réduction. Code promo : SUPERDEALS305 Profiter de l'offre à 59,90€ sur Aliexpress Adieux les maux de dos grâce à la chaise gaming de Furgle Bien que cette dernière n’est pas au niveau de la chaise gaming de chez NobleChair, elle a tout de même l’avantage d’être beaucoup moins chère. La chaise gaming de chez Furgle possède tout de même de beaux atouts qui pourraient vous faire passer sur un possible achat. Le dossier de la chaise gaming se déplie jusqu’à 180 degrés vous permettant de faire une petite pause entre deux réunions sur Team ou entre deux sessions gaming. D’ailleurs, le dossier, la base ainsi que les accoudoirs sont réglables permettant à la personne assise dessus d’être confortablement installée. Grâce à des rembourrages au niveau de l’assise et du dossier, vos douleurs disparaîtront au fil du temps. Vous ne pourrez plus passer sur une chaise classique qui pourrait abîmer votre dos. La chaise gaming de chez Furgle est disponible sur Aliexpress au prix de 59,90€ grâce grâce au code SUPERDEALS305 soit 65 € de réduction. Code promo : SUPERDEALS305 Profiter de l'offre à 59,90€ sur Aliexpress Découvrez les Super Flash Deals de cette semaine chez Aliexpress !