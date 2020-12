[Bon Plan] Les écouteurs OnePlus Buds sont à 63 euros !

OnePlus a annoncé il y a peu de temps, les OnePlus Buds, ses premiers écouteurs True Wireless qui sont aujourd’hui chez Geekbuying pour seulement 63 euros avec le code M5AC6906EF912000 ! Expédition depuis la Chine.

Code promo : M5AC6906EF912000

Les OnePlus Buds peuvent se connecter très rapidement et facilement sur les appareils OnePlus parce qu’ils font partie du même écosystème et grâce à la technologe FastPair. Ils sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures et proposent une autonomie totale de 30h (jusqu’à 7h sur les écouteurs et environ 3 recharges), de la réduction du bruit ambiant sur les microphones pour de meilleures conversations et l’accentuation de graves. On notera aussi le Bluetooth 5.0, le support du Dolby Atmos et du Dirac Audio Tuner. Pour 10 minutes de charge du boitier, ce dernier assure 10h d’autonomie.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Découvrez notre test des OnePlus Buds

Au niveau des contrôles, on retrouve les surface sensitives sur chacun des écouteurs avec la gestion des double-appuis et des appuis longs. Tout cela est bien évidemment personnalisante. Pour les gamers, si vous utilisez un smartphone OnePlus, les Buds intègrent un mode Fnatic pour réduire la latence à 103ms, pratique pour les jeux donc.