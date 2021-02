Ce SSD Nvme 1 To ne coûte que 89 euros grâce à ce code promo

Cdiscount propose aujourd’hui un coupon de réduction de 10 euros. L’occasion de faire baisser le prix de nombreux produits, comme ce SSD NVMe.

Les disques à plateaux n’ont plus le vent en poupe, supplantés par les SSD, qui sont eux-mêmes de plus en plus remplacés par des SSD NVMe au format M.2. Plus rapides et plus compacts, ces stockages ont bien des avantages, mais sont aussi logiquement plus chers. Au fil des mois, le prix baisse, mais rien de mieux qu’un code promo pour accélérer la chute. Cela tombe bien, Cdiscount propose aujourd’hui un coupon de 10 euros, ce qui permet de faire tomber le prix de ce modèle Western Digital de 1 To à seulement 89 euros avec le code « 10EUROS »

Code promo : 10EUROS

Le WD Blue SN550 1To en détail

Contrairement aux disques durs traditionnels, qu’ils soient à plateaux ou non, les SSD M.2 ne se branchent pas sur un connecteur S-ATA, mais sur un PCIe dédié au dit format. Couplé à une mémoire rapide, cela permet d’atteindre des débits particulièrement élevés et donc un accès extrêmement rapide à vos données. Cela ressent notamment au démarrage de la machine et en jeu puisqu’ils réduisent les temps de chargement à peau de chagrin. En réalité, passer d’un SSD à un NVMe, c’est un peu comme passer d’un HDD à un SSD à l’époque.

Ce modèle Western Digital offre des débits de 2400 Mo/s en lecture) et 1950 Mo/s en écriture. Ce sont des vitesses assez standard pour le NVMe, d’autres modèles — plus onéreux — pouvant monter sensiblement plus haut. Ceci étant dit, avec 2400 Mo/s, vous obtiendrez des vitesses 5 fois à supérieures à un SSD traditionnel, ces derniers tournant généralement autour de 550 Mo/s.

Ce disque est au format M.2 2280, c’est-à-dire le plus courant aujourd’hui. Avant de passer commande, pensez tout de même à vérifier que la carte-mère de votre machine est capable de l’accueillir. Ce serait dommage de ne pas pouvoir le connecter.

Besoin d’un modèle plus performant ?

Si vous cherchez plus de performances, sachez que le code promotionnel de Cdiscount est valable sur d’autres modèles. On pense notamment à cette version PNY 1 To montant 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture pour 109 euros avec le code.