Simple et efficace, la barre de son Samsung HW-T400 est à 79 euros

Un bon téléviseur c’est bien, mais avec un bon son c’est encore meilleur. La barre de son Samsung HW-T400 est à seulement 79 euros en ce moment.

Mise à part quelques modèles spécifiques, la partie audio est souvent le parent pauvre des téléviseurs, même haut de gamme. C’est un peu dommage d’investir parfois beaucoup dans une TV, mais de son contenter des haut-parleurs intégrés à la qualité médiocre. La parade simple est d’investir dans une barre de son comme cette Samsung HW-T400 qui est à seulement 79 euros une fois l’offre de remboursement de 20 euros de Samsung prise en compte.

Samsung HW-T400 en détail

S’il existe pléthore de référence, à tous les prix, même une barre de son d’entrée ou de milieu de gamme fera sensiblement mieux que les haut-parleurs intégré de votre téléviseur. Cette HW-T400 est une barre de son à petit prix qui va à l’essentiel, pas de débauche de fonctionnalités donc, mais simplement de quoi offrir à films, séries et jeux vidéo un bon rendu sonore.

Elle se contente d’un son stéréo produit par quatre haut-parleurs et un caisson de basse intégré pour une puissance de 40W. Vous l’aurez donc compris, elle ne sera pas en mesure de spatialiser efficacement le son comme le ferait une installation 5.1. Caisson de basse intégré oblige, elle ne fera pas non plus vibrer votre appartement à chaque explosion. Elles resteront en revanche bien plus amples et profondes que celle de votre téléviseur et vous profiterez tout de même d’un effet surround.

Petit plus de la part de Samsung, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Pour votre téléviseur, on vous recommandera d’utiliser l’entrée optique ou auxiliaire, la plupart des téléviseurs en possèdent, mais vérifiez avant tout de même. Attention, il n’y a pas de connecteur HDMI sur cette barre de son. Sachez enfin que la HW-T400 est assez compacte avec seulement 65 cm de longueur. Elle devrait accommoder la plupart des meubles TV.