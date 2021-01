[Bon Plan] Les fameux Sony WF-1000XM3 sont à 159 euros

Le prix des célèbres écouteurs true wireless Sony WF-1000XM3 sont de moins en moins cher : les voilà à seulement 159 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour certains, les Sony WF-1000XM3 restent parmi les meilleurs écouteurs True Wireless sur le marché, si ce n’est les meilleurs. Entre qualité audio, réduction de bruit active et autonomie, il n’y a pas grand chose à leur reprocher. Lancés à 249 euros, ils ont sensiblement baissé de prix ces dernières semaines et ce n’est pas cette offre à 159 euros à la Fnac et chez Darty qui prouvera le contraire. Si on les a déjà vu très légèrement moins chers, cela reste un excellent prix pour ces excellents écouteurs.

Les Sony WF-1000XM3 en détail

Descendants du casque du même nom (enfin presque), les WF-1000XM3 héritent des nombreuses qualité de ce dernier. Cela commence notamment par la réduction de bruit active extrêmement performante et configurable via l’application idoine. Ils reprennent également la signature audio du casque, plutôt « basseuse », mais avec un son de très bonne qualité dans l’ensemble.

Grâce à son boîtier cette paire d’écouteurs offre une autonomie très solide : jusqu’à 6 heures d’écoute consécutives avec la réduction de bruit activée selon Sony. Au total, ils peuvent toucher les 24 heures (6h + 6h x 3) si on ajoute les recharges avec le boîtier, ou 32 heures (8h + 8h x 3) sans la réduction de bruit active… active. En outre, les WF-1000MX3 sont compatibles avec la charge rapide. Il est possible de retrouver environ 90 minutes d’autonomie en une dizaine de minutes de charge.

Le design de cette paire d’écouteurs est plutôt réussi et embarque quelques boutons tactiles qui vous assurent une navigation fluide et efficace, sans trop de mouvements. Vous pourrez notamment répondre, naviguer dans votre playlist et même lancer votre assistant vocal via ces derniers. Pour plus informations, vous pouvez consulter notre test des Sony WF-1000XM3. Également, vous pouvez lire notre guide d’achat des cinq meilleurs écouteurs true wireless avec réduction de bruit. Les écouteurs du constructeur nippon y trônent.