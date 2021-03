Toujours puissant et ultra-fluide (90 Hz), le OnePlus 8 s’écroule à 499 €

À l’approche des annonces pour le OnePlus 9, c’est le modèle actuel, le OnePlus 8 qui profite d’une belle réduction sur Amazon. Le marchand le commercialise à 499 euros seulement.

Initialement indiqué à 699 euros, le OnePlus 8 bénéficie d’une jolie remise de 29 % sur Amazon. Le téléphone haut de gamme du constructeur chinois, toujours puissant et avec un magnifique écran, est ici vendu à 499 euros pour une durée limitée.

Le OnePlus 8 en détail

Le OnePlus 8 succède bien évidemment au très réussi OnePlus 7T. Ce smartphone s’appuie sur un magnifique écran Fluid Display AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces avec une résolution Full HD de 2400 x 1080 pixels. Que ce soit pour les jeux vidéo, les médias ou pour de la simple navigation, tout est extrêmement fluide, en haute définition et avec une excellente luminosité.

Sous le capot, le téléphone n’est pas en reste, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865, toujours puissant en 2021. S’il a depuis été remplacé par des modèles plus récents, il est néanmoins assez costaud pour faire tourner la totalité des jeux en 3D et les applications gourmandes de très bonnes conditions. Il est épaulé de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La partie photo du OnePlus 8 est en tout point supérieure à celle de son prédécesseur, avec de gros efforts faits de la part du constructeur. Toutefois, elle est évidemment moins poussée que pour le OnePlus 8 Pro. Elle s’articule autour de 3 capteurs à l’arrière, dont un de 48 mégapixels, et un second de 16 mégapixels ultra grand-angle. Vous pouvez d’ailleurs retrouver nos photos réalisées avec ce smartphone dans notre test du OnePlus 8.

Du reste, le téléphone est bien évidemment livré avec l’excellent OxygenOS, considéré par beaucoup comme le meilleur système d’exportation du marché sur Android. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, là aussi, le OnePlus 8 se montre particulièrement endurant avec sa batterie de 4 300 mAh. Nous avons réussi à tenir deux jours complets avec ce smartphone. Surtout, non seulement l’autonomie est très bonne, mais OnePlus fourni d’emblée un imposant chargeur de 30W, afin de remplumer la batterie du smartphone avec la Warp Charge 30T.