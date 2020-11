Bons plans Un an après, le Galaxy Note 10 coûte presque 500 euros de moins !

Sorti il y a un peu plus d’un an, le Galaxy Note 10 tombe à 479 euros chez Electro Dépôt. C’est presque 500 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Old Stuff, Good Stuff. Le Galaxy Note 10 a été remplacé par le Note 20 cet été, mais en un an, le smartphone de Samsung n’a pas tant vieilli et conserve encore toutes ses qualités de l’époque. Lancé à 959 l’année dernière, il profite d’une réduction de 480 euros chez Electro Dépôt qui le commercialise aujourd’hui à 479 euros seulement. C’est une très bonne affaire.

Le Samsung Galaxy Note 10 en détail

La Galaxy Note 10 est donc l’ancien flagship de Samsung. Commercialisé en août 2019, il reprend en grande partie les innovations apportées sur la série S10, mais à la sauce Galaxy Note, c’est à dire avec un écran plus grand et surtout l’ajout d’un stylet. La dalle AMOLED FHD+ — incurvée sur les côtés et poinçonnée au centre — s’étend ainsi sur 6,3 pouces. Samsung oblige, elle est évidemment d’excellente facture.

Vous trouverez à l’intérieur un processeur Exynos 9825 à cœurs, cadencé à 2,7 GHz dans le meilleur des cas. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 de stockage. Cette configuration haut de gamme encaisse sans broncher tous les usages contemporains, y compris les jeux gourmand. Vous n’avez pas de soucis à vous faire là-dessus, ni maintenant, ni dans les prochains mois.

La partie photo est collée sur celle des S10 avec un triple capteur, dont un principal de 12 MP qui a la particularité d’offrir deux ouvertures : f/1.5 ou f/2.4. Vous trouverez également un ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2) et un téléphoto 2x de 12 MP. Enfin, sur l’autonomie, sa batterie de 3500 mAh assure une journée d’utilisation, mais vous n’irez pas beaucoup plus loin. Rappelons qu’il est livré sous Android 9 mais qu’une mise à vers Android 10 est disponible, et toujours avec l’excellente interface OneUI.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy Note 10. (Spoiler, on lui a accordé un 9/10)