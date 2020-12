iOS 14.2 prend en charge FaceTime HD en 1080p sur les anciens iPhone

Les iPhone de génération 8 ou supérieure pourront désormais bénéficier de la résolution HD 1080p sur FaceTime.

Jusqu’alors réservée aux nouveaux iPhone 12 et 12 Pro, la qualité HD 1080p sur FaceTime est désormais accessible sur les anciens modèles du smartphone à la pomme, à partir de la huitième génération, précise le site spécialisé Mac Magazine. Grâce à la mise à jour logicielle iOS 14.2, les modèles 8, 8 Plus, X, XR, Xs, Xs Max, SE, 11 et 11 Pro pourront ainsi bénéficier d’une jolie amélioration sur le logiciel, avec la prise en charge de la haute définition, uniquement sur le réseau Wi-Fi. De leur côté, les derniers modèles de la firme de Cupertino bénéficient, quant à eux, d’une prise en charge de FaceTime HD non seulement en Wi-Fi, mais aussi via les réseaux mobiles 5G.

Cette nouveauté est assez inattendue, d’autant plus que cette dernière n’apparaît pas dans les notes de patch publiées par Apple au déploiement de sa mise à jour. Pour la dénicher, Mac Magazine a ainsi dû se rendre directement sur le site officiel du constructeur américain, dans la page (en anglais) de comparaison entre les différents modèles d’iPhone. À noter que cette nouvelle fonctionnalité a beau avoir été découverte il y a peu, elle n’est en réalité pas si récente, puisqu’elle remonte au début du mois de novembre 2020, date de déploiement officiel du patch 14.2. Évidemment, l’arrivée de FaceTime HD sur les anciens iPhone ne va pas changer grand-chose au final, mais devrait néanmoins apporter un confort supplémentaire aux utilisateurs n’ayant pas encore fait le choix de passer à la dernière itération de la marque à la pomme, sortie il y a quelques semaines.

Liste des iPhone compatibles avec FaceTime HD

iPhone 8

iPhone 8 Pkus

iPhone X

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Pro