[Test] Apple iPhone 12 Pro, c’est le meilleur iPhone à ce jour !

Cette année, ce n’est pas 3 mais 4 nouveaux iPhone qui sont lancés en cette rentrée 2020. Aujourd’hui, on s’intéresse au premier des modèles Pro, voici notre avis sur le nouvel Apple iPhone 12 Pro.

Avec un mois de retard comparé aux autres années, les nouveaux smartphones d’Apple sont désormais disponibles. En revanche, à cause de la pandémie, les nouveaux iPhone 12 se lancent finalement en deux phases, la première avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, et dans un second temps, l’iPhone 12 mini avec l’iPhone 12 Pro Max.

Aujourd’hui, on se concentre sur l’iPhone 12 Pro, le porte-drapeau de la firme de Cupertino. Si les bords d’écran sont plus fins, on retrouve également l’encoche alors que les concurrents sous Android ont tous opté pour un poinçon et donc un écran intégral. A la décharge d’Apple, l’encoche est synonyme de FaceID et, sans les masques, cela reste une des technologies les plus pratiques au quotidien. On a passé la dernière semaine avec le nouvel iPhone 12 Pro, il est temps de partager nos retours.

Les Caractéristiques de l’Apple iPhone 12 Pro

Pour rappel, l’iPhone 12 Pro vous propose :

iPhone 12 Pro Écran - Super Retina XDR

- 6,1 pouces

- Définition 1170x2532

- Densité 460ppp

- Dolby Vision

- HDR10

- DCI-P3

- 800 nits (1200 nits pour le HDR)

- True Tone

- Haptic Touch

- Encoche

- Ceramic Shield Design - Contour en acier inoxydable

- Dos en verre dépoli

- IP68 SoC et GPU - A14 Bionic

- Neural Engine nouvelle génération

- Machine Learning

- Gravure en 5nm Mémoire - Go de RAM

- 128Go, 256 Go ou 512 Go stockage

- Pas d'extension mémoire Coloris - Graphite

- Or

- Argent

- Bleu Pacifique

Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Standard 26mm et Ouverture f/1.6

- Capteur Téléphoto 2x de 12 MP

- Téléphoto 52mm et Ouverture F/2.0

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120° et Ouverture F/2.4



- Scanner LiDAR

- Flash True Tone

- Smart HDR

- Mode Portrait

- Mode Nuit

- Mode Panorama (63 MP)

- Format JPEG et HEIF

- Apple ProRAW

- Capture vidéo UltraHD jusqu'à 60fps

- Photo de 8MP pendant l'enregistrement 4K

- Stabilisation optique

- Ralentis jusqu'à 240fps en 1080p



- Capteur frontal de 12 MP

- Ouverture f/2.2

- Mode Portrait

- Animoji et Memoji

- Reconnaissance des visages 3D

- Smart HDR

- Capture vidéo frontal en UltraHD jusqu'à 60fps

- Stabilisation électronique

- Slofie en 1080p à 120fps

- Retina Flash

Audio - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Dolby Digital Plus

- Pas de prise jack 3,5mm Batterie - mAh

- Recharge Rapide (50% en 30 minutes sur un chargeur de 20W)

- Port Lightning

- USB 2.0

- Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W

- Recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5W

Connectivité - Face ID

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 1x nano-SIM

- 1x eSIM

- 4G LTE

- 5G Logiciel - iOS 14.1 Taille et Poids - 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

- 187g Prix 1159 € (128Go)

1279 € (256Go)

1509 € (512Go) Date de disponibilité 23 octobre 2020

Côté packaging, rien de bien surprenant si ce n’est que la boîte est bien plus petite qu’avant. En cause, l’absence par défaut des écouteurs mais aussi d’un chargeur USB. On retrouve le smartphone ainsi qu’un câble USB-C vers Lightning. En revanche, parce qu’on est en France, les futurs utilisateurs auront droit à des écouteurs filaire Lightning, le tout dans une boîte plus grosse au final que les années précédentes dans les boîtes qui avaient tout.

On notera aussi qu’enfin, Apple a décidé de ne plus proposer une capacité minimale de 64Go mais de 128Go, ce qui est nettement mieux et peut-être suffisant pour une bonne majorité des utilisateurs.

L’iPhone 12 Pro est disponible à partir de 1159 euros en version 128Go.

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design

Lorsqu’on découvre l’iPhone 12 Pro pour la première fois, on découvre un smartphone au lignes épurées et une finition qui force le respect. On ne vas pas le cacher, c’est un réel bonheur de retrouver une version moderne du design des iPhone 5 parce que pour une majorité des utilisateurs d’iPhone, c’était sans doute le design le plus réussi des iPhone. Maintenant, en abandonnant le design plus en rondeur depuis les iPhone 6, on revient aussi à un design plus technologique, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

On retrouve un dos en verre dépoli du plus bel effet et un contour en métal chromé, c’est de l’acier inoxydable. Si on aime bien évidemment ce côté chromé, le contour prend plus facilement les traces de doigts. En revanche, avec ces tranches droites, on retrouve une très bonne prise en main qu’on avait perdu avec les tranches arrondies qui avaient cette tendance à rendre le smartphone quelque peu glissant.

Dans tous les cas, d’un point de vue esthétique, le dos en verre dépoli et le contour chromé permet une association des plus réussis. Avec un poids de 187g et un volume relativement compact, on se retrouve avec un juste encombrement qui permet une excellente prise en main du smartphone à une main. Au dos, on retrouve un bloc photo composé de trois appareils photo comme sur les iPhone 11 Pro. On apprécie la taille de l’écran qu’on juge idéale pour un usage quotidien. Certains voudront plus alors que d’autres souhaiteront plus petit mais dans une grande majorité, cela conviendra parfaitement.

En façade, si les concurrents sont tous à proposer un écran intégral avec souvent un poinçon pour la caméra avant, Apple continue de proposer un écran avec une encoche. Alors oui, elle est plus petite que celle de l’iPhone 11 Pro mais elle reste présente. Après, c’est une habitude et en vrai, au quotidien, on a tendance à l’oublier. Et puis, cette encoche a une raison d’être qui n’est pas négligeable puisqu’elle embarque Face ID, toujours aussi pratique et rapide par rapport à un lecteur d’empreintes, même Touch ID. Dans la pratique, FaceID est super rapide et on est content de l’avoir mais dans la réalité, les smartphones qui se limitent à un capteur d’empreintes physique ou sous l’écran ne nous gênent pas plus que cela au quotidien.

Et enfin, comme chaque année, s’il faut reconnaitre que l’iPhone 12 Pro n’est qu’une évolution en terme de design, il n’en reste pas moins un super bel objet technologique.

L’Ecran et l’Audio

L’écran OLED est maintenant un standard chez Apple et ses smartphones. Inutile de rappeler donc que cette année encore, l’iPhone 12 Pro propose un écran OLED. On retrouve donc l’écran Super Retina XDR avec un impressionnant taux de contraste et une luminosité de 800 nits. Si en intérieur, on ne verra pas de différence, c’est notable à l’extérieur quand il fait très beau. Et c’est peut-être là que le taux de contraste de 2.000.000:1 rentre en jeu puisqu’en plein soleil, le contraste s’avère très bon. Quand il s’agit de contenus HDR, la luminosité voit sa luminosité maximale arriver à 1200 nits pour mieux gérer les différents contrastes.

A côté, on retrouve la même définition que sur l’iPhone 11 Pro avec toujours ce format de 19,5:9. Les couleurs sont fidèles et parfaitement contrastées. On retrouve la technologie True Tone qui permet d’adapter la température de l’écran en fonction de son environnement, c’est super agréable au quotidien. En revanche, toujours pas de 90Hz ou 120Hz, et c’est sans doute un gros défaut pour certains. Maintenant, et c’est là une des forces d’iOS, c’est qu’il y a tellement d’animation qu’au quotidien, on ne sent pas vraiment de différences. Evidemment, en y prêtant vraiment attention, on le verra mais dans la vie de tous les jours, l’expérience reste fluide et agréable. Comme pour l’iPhone 11 Pro, on retrouve un retour haptique très précis et doux au retour.

Côté audio, on retrouve des haut-parleurs stéréo et le support du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Du coup, on est toujours agréablement surpris par la qualité des haut-parleurs avec surtout une très bonne gestion du son stéréo. Alors oui, ça sera toujours meilleur avec des écouteurs ou des enceintes externes mais l’effet stéréo est plus que présent sur ces haut-parleurs et c’est une vraie bonne surprise pour toutes les petites vidéos qu’on consomme assez rapidement sur internet. Et enfin, sans surprise, il n’y a pas de port audio jack de 3,5mm.

5G, iOS 14.1, Performances et Autonomie

Concernant iOS 14.1, on vous redirige vers notre prise en main ICI qui présentait les nouveautés de la nouvelle version d’iOS. Sinon, avant d’attaquer les performances, parlons encore une fois de 5G pour dire encore la même chose à cette époque de l’année. Cela va être simple puisqu’on n’a pas encore de 5G en France. Du coup, on n’a pas pu tester et il va falloir patienter. L’avantage tout de même de ce nouvel iPhone 12 Pro, comme tous les smartphones 5G disponible, c’est qu’il est bien évidemment compatible 4G, donc on n’a pas de choix à faire et on pourra tester la 5G dès qu’elle sera disponible en France où lorsqu’on sera à l’étranger.

Comme on l’a vu avec l’iPhone 11 Pro et les iPhone d’avant, Apple avait toujours facilement deux longueurs d’avance concernant la puissance de ses SoC mais force est de reconnaître que Qualcomm et Huawei sont en en train de revenir et donc de réduire l’écart. Après, le nouveau SoC Apple A14 Bionic reste super performant et confirme Apple comme étant un des leaders sur le marché des SoC. Avec une gravure en 5nm cette année, Apple promet plus de puissance et bien évidemment un consommation énergétique réduite par rapport à son prédécesseur. Si on ne sent pas trop le gain en terme d’autonomie, le duo iPhone/iOS fonctionne toujours à merveille. Le tout s’est toujours avéré super fluide au quotidien et ce, quelque soit l’application lancée.

L’année dernière, l’iPhone 11 Pro avait marqué les esprits sur l’autonomie qui avait fait un énorme bon en avant. Cette année, on suit la tendance avec des performanes similaires. Ce n’est pas aussi bon puisque l’iPhone 12 Pro propose une batterie plus petite que celle de l’iPhone 11 Pro, mais l’un dans l’autre, on a une très bonne autonomie qui assure facilement une journée entière, même chargée. Dans nos usages sur la période de test, on avait entre 6h et 7h de temps d’écran, ce qui est très bon. En revanche, on a eu une journée où l’autonomie n’a pas dépassé les 4h de temps d’écran. Tout dépend clairement donc des applications et on a pu voir certaines applications non optimisées encore comme l’application de Sonos par exemple.

Comme on l’a dit plus haut, exit le chargeur dans la boîte mais bien évidemment, l’iPhone 12 Pro reste compatible avec la recharge rapide 18W. A cela s’ajoute la recharge rapide sans-fil jusqu’à 15W. Oui, les smartphones Android font bien mieux cette année avec des recharges filaires et sans-fil allant jusqu’à 65W, on ne joue pas dans la même cour, clairement. On notera enfin le retour de Magsafe qui, à l’aide d’aimant, permet de toujours bien positionné la recharge sans-fil quand le chargeur sans-fil est compatible, comme celui d’Apple. Si c’est bien un chargeur 15W, il ne l’est qu’avec les appareils Apple. On a mis un Pixel 5 dessus et si ça rechargeait bien, c’était relativement lent. Dans tous les cas, l’apport de Magsafe est un vrai plus au quotidien, ça ne révolutionne pas la vie mais c’est pratique de ne plus se demander si le smartphone est bien positionné ou pas. Combien de fois on a pu découvrir qu’un smartphone n’était pas rechargé parce qu’il avait peu à peu glisser de son socle de chargement à cause des vibrations des notifications par exemple.

Photo et Vidéo

Pas de grandes surprises cette année sur le bloc photo puisqu’on retrouve les trois appareils photo des plus classiques, soit un ultra grand-angle, un grand-angle principal et un téléphoto. Il y a bien évidemment des évolutions et on commence par le grand-angle principal qui voit son objectif évoluer avec une ouverture de F/1.6, ce qui se traduit par 27% de lumière en plus dans les conditions de faible luminosité. Et enfin, on notera l’arrivée du scanner LiDAR qui pourra servir bien évidemment pour la Réalité Augmentée mais aussi pour aider l’autofocus dans les conditions de faible luminosité et donc permettre d’utiliser le mode portrait de nuit.

Si les iPhone 11 étaient synonymes de mode nuit, ils ne le faisaient que sur le grand-angle principal. Cette année, sur les iPhone 12, le mode nuit pourra être utilisé également sur l’ultra grand-angle. Sinon, on retrouve la technologie Deep Fusion qui est maintenant plus rapide et qui permet un traitement en post-production plus efficace encore. On retrouve le Smart HDR qui passe en version 3 et qui permet une meilleure interprétation des lumières en cas de forte différence. Et bien évidemment le mode Portrait qui s’est encore amélioré pour encore mieux séparer le sujet de l’arrière-plan.

L’année dernière, Deep Fusion n’était pas disponible au lancement des iPhone 11 Pro. Cette année, c’est Apple ProRAW qui arrivera d’ici la fin de l’année sue les iPhone 12. En gros, jusqu’à maintenant, sur n’importe quel smartphone, quand on prenait des photos en RAW et c’était à nous de faire toute la post-production et bien évidemment, on perdait tous les bénéfices de la post-production automatique et assistée par ordinateur. Du coup, le ProRAW d’Apple permet d’avoir la flexibilité du format RAW mais avec les modifications que l’appareil aurait fait sur un HEIC plus classique. On est impatient de tester.

Et la photo dans tous ça ? Eh bien il faut l’admettre, l’iPhone 12 Pro est un excellent smartphone en photo. Que cela soit en ultra grand-angle, en grand-angle ou en téléphoto, l’iPhone 12 Pro propose des photos détaillées et piquées. Les couleurs sont fidèles et pas sur-contrastées comme sur d’autres smartphones. Les trois focales proposent en plus une certaine cohérence, que cela soit en exposition ou en colorimétrie. C’est assez rare pour le souligner. On notera cependant que les photos en ultra grand-angle manque quelque peu de piqué en dehors du centre de la photo. Côté HDR, la nouvelle version du Smart. HDR permet de mieux déboucher les zones sombres, surtout quand l’arrière-plan est très lumineux. Ce n’est pas aussi flagrant que chez d’autres concurrents mais cela permet d’avoir des photos plus naturelles.

Côté mode Nuit, pas de révolutions dans l’absolu mais on notera tout de même une meilleure maitrise tant au niveau des couleurs que du bruit numérique. On peut maintenant prendre des photos de nuit en ultra grand-angle et si on note des résultats similaires en terme de couleurs et d’expositions, on remarquera aussi un piqué moindre par rapport au grand-angle principal. On vous rappelle par ailleurs, que le mode nuit s’active automatiquement sur l’iPhone

Au final, l’iPhone 12 Pro, comme son prédécesseur, reste une valeur sûre en photo. A défaut d’être le meilleur photophone, il fait clairement partie des meilleurs sur le marché.

Mieux que des mots, voici quelques exemples qui parleront plus :

Du côté des selfies, on retrouve la même partie matérielle que sur l’iPhone 11 Pro avec un objectif grand-angle et un capteur de 12 Mégapixels (en plus de FaceID). Aussi, on retrouve l’utilisation de FaceID pour mieux réussir le mode Portrait en selfie. Et surtout, il y a désormais un mode nuit et la technologie Deep Fusionpour les selfies. Si on retrouve l’inutilité des Slowfies (vidéos au ralenti en 1080p à 120fps), l’iPhone 12 Pro est maintenant capable d’enregistrer en Dolby Vision en selfie et avec une résolution allant jusqu’au 4K à 30fps.

Et enfin, côté vidéo, les iPhone 11 Pro étaient des références avec une qualité d’image bluffante, tout comme la stabilisation vidéo impressionnante. La dynamique a été revue à la hausse, ce qui permet d’avoir encore plus de détails dans les zones de forte luminosité. Mais surtout cette année, on pourra filmer en Dolby Vision, soit du HDR 10-bit et ça, c’est impressionnant. En revanche il faudra faire attention à bien pouvoir respecter la chaine du début à la fin puisqu’une vidéo HDR sur un écran non-HDR pourra apparaître bien trop surexposée.

Où acheter l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 Pro est disponible en quatre coloris : graphite, argent, or et bleu pacifique, et avec trois options de stockage. Ils sont vendus :

128 Go à 1159€

256 Go 1279€

512 Go à 1509€

RED propose une ristourne de 30 euros sur l’iPhone 12 Pro.

Les autres marchands conservent le tarif recommandé.

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.