Vivo X51 : pourquoi la gimbal révolutionne l’appareil photo du smartphone ?

Vivo est arrivé sur le marché français avec plusieurs smartphones. En tête de gondole, le Vivo X51 qui a notamment pour particularité d’intégrer un capteur photo monté sur une gimbal. Une innovation plus intéressante qu’elle n’y parait. Voici pourquoi cela change beaucoup de choses.

Le vivo X51 est le smartphone haut de gamme que le fabricant a choisi pour son arrivée sur le marché français. Entre ses performances, sa connectivité 5G ou encore son écran, le téléphone ne pas commet pas d’impair, mais c’est surtout au niveau de la partie photo que la firme innove le plus. Le module se compose non seulement de quatre capteurs photo, mais aussi, et surtout, l’un d’eux est monté sur une gimbal. C’est ce que la marque appelle le capteur « Big Eye », on peut dire qu’il en met plein les yeux en offrant des possibilités très intéressantes en photo ainsi qu’en vidéo.

La gimbal se miniaturise à l’échelle du smartphone

Le principe de la gimbal n’est pas franchement nouveau en tant que tel, cela fait maintenant plusieurs années que les gimbal se démocratisent, notamment sur le marché des accessoires mobiles. Ces stabilisateurs dans lesquels viennent se loger les smartphones étaient autrefois assez imposants, ils sont de plus en plus compacts. Avec le vivo X51, ils sont désormais miniaturisés au point de pouvoir rentrer directement dans le bloc photo du téléphone. Ce système va encore plus loin que la stabilisation optique en prenant en compte plus d’axes.

Là où la stabilisation optique se contente de compenser les mouvements sur 2 axes, la gimbal stabilise l’optique sur un troisième axe, et ce de façon active. Grâce à un jeu d’aimants, le capteur va bouger pour compenser les mouvements de l’utilisateur et ainsi éliminer bien mieux les tremblements et mouvements de l’utilisateur. Par ailleurs, l’amplitude de la gimbal est supérieure, ce qui permet de corriger des mouvements allant jusqu’à 3° là où un OIS classique, dépasse rarement 1°. Et bien évidemment, c’est encore meilleur que la stabilisation électronique qui ne fait que rogner l’image pour donner l’illusion de la stabilisation.

Conséquences : vous faites de meilleures photos et vidéos. En photo, la stabilisation permet principalement d’obtenir des poses plus longues en éliminant le « flou de bougé ». Ainsi, la nuit, la pose peut être allongée sans risque pour obtenir des images nettes ET lumineuses. Autrement dit, vous faites de meilleures photos de nuit. C’est également très intéressant pour la vidéo puisque vous pourrez plus facilement filmer votre sujet en supprimant les tremblements rarement esthétiques. Vos plans sont plus fluides et vous pouvez suivre le sujet plus facilement. C’est d’autant plus intéressant lorsque vous avez besoin de zoomer puisque cela accentue justement les tremblements.

Vivo et Zeiss : un partenariat pour aller encore plus loin

Décidé à toujours aller plus loin dans le domaine de la photo, vivo a noué un partenariat avec le célèbre fabricant d’optiques ZEISS. Ce partenariat annoncé en décembre se matérialisera très prochainement dans les prochains smartphones de Vivo de la série X60. Plus qu’un simple contrat pour fournir des pièces, les deux marques ont créé un véritable programme de recherche et développement commun, le « vivo ZEISS Imaging Lab ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un laboratoire de recherche destiné à l’image sur smartphone.

C’est grâce à ce projet que les deux marques ont codéveloppé les modules photo que l’on retrouvera dans la série X60. Il faut dire que les deux sont effectivement complémentaires. Fort de son expertise du marché mobile, vivo connaît finement les attentes des utilisateurs, fort de son expertise photographique, ZEISS sait développer les meilleures technologies d’imageries pour y répondre. La campagne « vivo ZEISS Master Photography » qui sera lancée prochainement permettra d’ailleurs de montrer à tous, et en image, les fruits de ce travail.

Il ne faudra d’ailleurs pas attendre très longtemps pour poser nos yeux dessus puisque la série a déjà été présentée en Chine avec trois terminaux : les X60, X60 Pro et X60 Pro+ qui disposent tous d’optiques ZEISS. La série sera déclinée prochainement en Europe, et donc en France. La date précise reste encore mystérieuse, mais vivo a précisé sur son compte Twitter que cela serait pour « un peu plus tard cette année ». Rendez-vous un peu plus tard donc.

Cet article est sponsorisé par vivo. Il a été réalisé en partenariat par une équipe indépendante de la rédaction Journal du Geek.