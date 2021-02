Une carte détaillée pour s’y retrouver dans The Walking Dead

Avec dix saisons au compteur, il est devenu bien difficile de se repérer dans la saga de The Walking Dead ! Et on parle ici de repérages géographiques : cette carte réalisée par un fan permet de s’y retrouver.

En plus de la dixième saison régulière dont la diffusion est terminée, AMC a annoncé que six épisodes bonus allaient s’y ajouter : ils seront proposés à partir du 1er mars. Et que les fans de la série zombies que ne désespèrent pas : une onzième saison (!) est prévue pour 2022.

Un univers qui s’étend sans cesse

Même les amateurs les plus endurcis pourraient avoir du mal à suivre les différentes aventures vécues par tous les personnages de cette saga débutée en 2010. C’est pourquoi on peut saluer le travail de JonnyZiB, qui a mis en ligne sur le subreddit r/thewalkingdead une carte détaillée de la position de chacun des protagonistes de The Walking Dead.

Un travail titanesque qui permet de se rendre compte que le gros de l’action de la série se déroule plutôt dans l’Est des États-Unis. JonnyZiB ne s’est d’ailleurs pas arrêté aux personnages de la série : sa carte indique aussi l’emplacement des héros des jeux vidéo tirés de cet univers.

Au-delà de la série phrare The Walking Dead, la saga s’est étendue non seulement à des jeux vidéo, mais aussi à d’autres séries : Fear The Walking Dead, qui explore les origines de l’épidémie en suivant les aventures d’un autre groupe de survivants, et The Walking Dead : World Beyond, qui s’intéressera à la première génération née après l’apocalypse zombie.

Une anthologie, Tales of The Walking Dead, va également être mise en chantier, chaque épisode s’attardera sur un personnage en particulier. Et une autre série centrée sur Daryl et Carol est en développement ! Sans oublier des projets de films… La carte devrait donc continuer à s’enrichir dans les prochaines années.