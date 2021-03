Justice League : la SnyderCut sortira bien en France le 18 mars sur de nombreuses plateformes VoD

Le 14 février, HBO Max avait fait une surprise à tous les fans DC. La plateforme avait en effet diffusé une nouvelle bande-annonce de la Snyder Cut de Justice League, avec un premier aperçu de Jared Leto dans la peau du Joker. Mais c’est le 2 mars après une période de flottement que DC France a confirmé la date de sortie du long-métrage dans l’Hexagone.

HBO va-t-elle nous offrir la réunion de super-héros que l’on attendais tous ? À quelques jours de sa sortie sur HBO Max aux US, la Snyder Cut de Justice League s’offre chaque jour un nouveau teaser chargé en courtes scènes inédites. Le pitch du film reste pourtant identique à sa première version, mais l’attente est grande pour cette version d’environ 4h de Zack Snyders !

« Déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain, Bruce Wayne aligne ses forces avec Diana Prince pour recruter une équipe de méta humains pour protéger le monde d’une menace imminente. La tâche s’avère plus difficile que prévue, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé. Maintenant unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash sont prêts à sauver la planète contre Steppenwolf, DeSaad et Darkseid. » Au casting, on retrouvera sans surprise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller.

Enfin une date de sortie en France !

#ZackSnydersJusticeLeague

🇺🇸 : 18 mars

🇫🇷 : 18 mars Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que vous pourrez découvrir le film chez vous en VF et VOST, le jour de sa sortie mondiale ! pic.twitter.com/KZhxOBQGx9 — DC Comics France (@DCComics_FR) March 2, 2021

Finalement, le Snyder Cut de Justice League sortira bien en France au même moment qu’aux US, soit le 18 mars ! Le film sera disponible chez nous en VOST / VF et vous pourrez le trouver sur de nombreuses plateformes de VoD allant de iTunes à Google Play en passant par la Playstation ou encore la Xbox… Il sera en achat digital le 18 mars et en location le 31 mars. Reste encore un inconnu : le prix, qui devrait cependant être identique aux autres films proposés sur ces plateformes.