Bon plan : le Galaxy A51 en forte chute sur le site officiel Samsung 🔥

Le Samsung Galaxy A51 est mis Ă l’honneur sur la boutique officielle Ă l’occasion des offres de Pâques. Il en va de mĂŞme pour les nouveaux Galaxy S21. C’est le moment de faire des Ă©conomies sur votre nouveau smartphone.

Les offres de Pâques sont en cours sur le site officiel de Samsung. Ă€ cette occasion, la marque premium corĂ©enne met en avant des promotions sur plusieurs smartphones, dont le populaire Samsung Galaxy A51. La marque a utilisĂ© son savoir-faire pour offrir un smartphone de milieu de gamme qui ne lĂ©sine pas sur les performances techniques – malgrĂ© son prix abordable. Cette offre est une excellente opportunitĂ© Ă ne pas manquer.

Samsung ne limite pas ses remises au Galaxy A51, il met aussi Ă l’honneur des offres sur les nouveaux Galaxy S21, trois modèles premium dĂ©voilĂ©s il y a quelques semaines Ă peine. Attention, l’opĂ©ration spĂ©ciale de Pâques ne dure plus que quelques heures.

Pour en savoir plus sur les promotions de Samsung, c’est ici :

Voir les offres de Samsung

Samsung est le premier vendeur de smartphones dans le monde depuis longtemps. Ce n’est pas un hasard, le constructeur sait se montrer agressif sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones premium comme sur le crĂ©neau des milieux de gamme. Il met en avant d’excellents modèles puissants ainsi que des appareils plus accessibles. Les milieux de gamme comme le Galaxy A51 contribuent Ă faire monter les ventes en flèche. D’ailleurs, il s’agit d’un des tĂ©lĂ©phones Android les plus vendus au monde.

Si le Samsung Galaxy A51 profite dĂ©jĂ d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, il devient encore plus compĂ©titif avec la promotion affichĂ©e sur le site officiel. Et pour cause, son prix chute Ă 299 au lieu de 379 euros, soit presque 100 euros d’Ă©conomies. C’est une opportunitĂ© Ă saisir dès maintenant, sachant que le tĂ©lĂ©phone s’Ă©coule dĂ©jĂ en masse Ă son prix de base. Cela risque d’ĂŞtre encore plus vrai avec le deal en cours sur le site officiel.

Quelles qualités pour ce Samsung Galaxy A51 ?

Le Samsung Galaxy A51 a été présenté en mars dernier par la marque, il est disponible sur le marché depuis environ un an. Le modèle a su conquérir le public en quelques semaines à peine au point de devenir un des appareils les plus écoulés chez de nombreux marchands. Il propose un tarif abordable, mais ne lésine pas sur les qualités techniques pour autant, ce qui le place aisément au-dessus de son propre créneau.

Ce Galaxy A51 fonctionne Ă l’aide du processeur Snapdragon 730 (Qualcomm). Ce n’est pas le plus rĂ©cent du constructeur amĂ©ricain, mais il s’agit d’une des puces les plus puissantes pour un modèle de cette catĂ©gorie. Elle assure le bon fonctionnement du tĂ©lĂ©phone quand l’usager se sert d’un jeu ou d’une application Ă©nergivore. D’autre part, elle permet aussi un très bon traitement des images.

Pour ce qui est de l’image, le Samsung Galaxy A51 a plusieurs qualitĂ©s. Il se dote d’un quadruple module photo avec capteur principal 48 Mpx, capteur ultra grand-angle, capteur pour les portraits et objectif macro. Ă€ l’avant, on retrouve la camĂ©ra selfie situĂ©e directement Ă l’intĂ©rieur d’un petit poinçon sur l’Ă©cran. C’est une belle Ă©conomie de place sur l’Ă©cran et l’assurance de faire des excellents selfies. Peu de tĂ©lĂ©phones de la catĂ©gorie des milieux de gamme sont capables de faire aussi bien que ce modèle.

Le Samsung Galaxy A51 actuellement en promo sur tourne sous OneUI, une surcouche de l’OS Android dĂ©veloppĂ© par le constructeur. Cette version est très aboutie et souvent mise Ă jour, elle offre le plein de fonctionnalitĂ©s et de la souplesse aux utilisateurs. Son fonctionnement est simple et efficace, c’est une des meilleures propositions du marchĂ©.

C’est du cĂ´tĂ© de l’autonomie que le Galaxy A51 fait très fort. Sous le capot, il intègre une puissante batterie de 4 000 mAh couplĂ©e avec une puce optimisĂ©e. Vous avez de quoi utiliser votre smartphone durant plus d’une journĂ©e avec un usage standard, c’est l’assurance de pouvoir appeler et jouer avec vos applications sans inquiĂ©tude.

Toutes ces caractĂ©ristiques expliquent aisĂ©ment pourquoi le Samsung Galaxy A51 est un des meilleurs smartphones d’entrĂ©e de gamme Ă l’heure actuelle. Il offre une belle puissance globale, un quadruple module photo et une autonomie gĂ©nĂ©reuse. Le tout pour un design bien abouti avec un bon ratio Ă©cran/corps. C’est autant de qualitĂ©s qui font que l’offre dĂ©voilĂ©e par le site officiel risque de partir en quelques heures.

Samsung au top avec les offres spéciales Pâques

Samsung surprend avec cette nouvelle opĂ©ration qui met Ă l’honneur plusieurs smartphones. Le Galaxy A51 et les Galaxy S21 ont droit Ă des avantages premium Ă l’occasion des offres de Pâques. Vous avez de quoi faire des Ă©conomies d’environ 80 euros sur le modèle de milieu de gamme. C’est un parfait investissement qui vous permet de respecter votre budget sans mettre de cĂ´tĂ© les performances — en plus d’ĂŞtre une rĂ©fĂ©rence solide sur le marchĂ©. D’autres produits sont Ă©galement concernĂ©s par cette opĂ©ration (tablette, Ă©lectromĂ©nager…).

N’attendez pas trop longtemps pour profiter de cette offre sur ce Galaxy A51. Samsung restreint toujours le nombre de modèles qui sont soumis Ă une remise lors de ces opĂ©rations, ce qui veut dire que les ruptures de stock vont venir vite. D’autre part, on ne sait pas quand le modèle pourra encore avoir le droit Ă une remise de ce calibre. En plus, les offres de Pâques chez Samsung prennent fin dans quelques heures.

La boutique officielle propose une politique de retour qui rassurera tous ceux qui hĂ©sitent encore Ă franchir le cap. Si vous craquez pour le Samsung Galaxy A51 (ou les Galaxy S21), vous avez jusqu’Ă 14 jours après la livraison de la commande pour dĂ©cider de le rendre. Cela vous laisse tout le temps de savoir s’il est Ă votre goĂ»t. Le retour est gratuit et vous ĂŞtes remboursĂ© intĂ©gralement sur votre achat.

Pour voir cette offre sur le Samsung Galaxy A51, c’est ici :

Voir l’offre sur Samsung