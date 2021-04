L’Omni-glide de Dyson va dans tous les coins

Dyson est loin d’en avoir terminé avec les aspirateurs, un appareil ménager qui n’a plus rien de banal au vu des technologies imaginées par le constructeur britannique pour les améliorer !

La semaine dernière, Dyson avait présenté le V15 Direct, un aspirateur impressionnant avec son laser vert permettant de détecter les micro-particules de poussière. Mais le défilé des nouveautés n’est pas terminé. Le constructeur a également levé le voile sur l’Omni-glide, moins « techno » que le V15 Direct, mais tout aussi intéressant.

Ultra-maniable

La grande innovation de l’Omni-glide réside dans sa tête d’aspiration qui gagne en agilité. Grâce à un mécanisme astucieux d’articulations, la tête peut passer partout, dans tous les sens, et a priori sans effort de la part de l’utilisateur. Elle est aussi plus petite qu’une tête d’aspiration traditionnelle chez Dyson, ce qui lui confère une agilité supplémentaire pour aller nettoyer les espaces les plus difficiles.

Le moteur unique alimente les deux brosses qui tournent chacune dans un sens. Elles sauront récupérer les débris imposants, tout comme les poussières fines. Le moteur tourne à 105.000 tours/minute afin de générer la capacité d’aspiration la plus forte possible pour collecter les saletés. Huit cyclones de filtration sont présents.

Contrairement à d’autres modèles de Dyson, l’Omni-glide est tout en longueur plutôt que sous la forme d’un pistolet aspirant. Il n’a pas d’écran mais un système de LED pour signaler son autonomie (20 minutes maximum). Le bac a un volume réduit de 0,2 litre, fort heureusement Dyson s’est arrangé pour qu’il soit facile de le retirer afin de le vider.

Même avec un design plus classique et moins de technologies, cet aspirateur n’est pas donné : il est en effet commercialisé 399,99 $ aux États-Unis (l’Omni-glide n’est pas encore disponible en Europe).