Bon plan : le Huawei P30 Lite XL (et P30 Pro) sont en forte chute 🔥

RED by SFR et Amazon dévoilent de belles promotions sur les Huawei P30 Lite XL et P30 Pro. Le stock est limité dans les deux cas.

Aujourd’hui, les Huawei P30 ont droit Ă d’excellentes remises signĂ©es RED by SFR et Amazon. Ce sont les Huawei P30 Lite XL et P30 Pro qui sont mis Ă l’honneur chez les deux marchands. Avec ces offres, le premier modèle tombe Ă 229 euros tandis que le second voit son prix passer sous les 550 euros (au lieu de 850 euros). Attention aux ruptures, elles peuvent arriver Ă tout moment.

Pour voir les offres sur les Huawei P30, c’est ici :

Voir l’offre sur le P30 Lite XL

Voir l’offre sur le P30 Pro

RED by SFR propose un forfait mobile apprĂ©ciĂ© par les utilisateurs. Cependant, l’opĂ©rateur ne se restreint pas uniquement Ă ce rĂ´le sur le marchĂ©. Il dispose aussi d’une plateforme marchande sur laquelle il propose des tĂ©lĂ©phones comme le Huawei P30 Lite XL. C’est simple, son fonctionnement est exactement le mĂŞme que chez Amazon.

La gamme des Huawei P30 a Ă©tĂ© officialisĂ©e par le constructeur Ă l’occasion d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ© en 2019. Cette gĂ©nĂ©ration de smartphones a tout de suite sĂ©duit le public en raison de ses performances. Elle continue de plaire aux utilisateurs tout en rĂ©pondant aux attentes et au budget de chacun. Les offres de RED by SFR et Amazon sont une excellente opportunitĂ© de faire des Ă©conomies sur le modèle de votre choix. Le Huawei P30 est en rupture de stock, il en sera certainement de mĂŞme pour les autres appareils d’ici peu.

Les Huawei P30 Lite XL et P30 Pro sont tous les deux proposĂ©s par RED by SFR et Amazon avec une capacitĂ© de 128 Go. C’est un avantage supplĂ©mentaire, car cela vous permet de stocker la totalitĂ© de vos photos, vidĂ©os, applications et jeux mobiles sans vous soucier de la mĂ©moire. Il y a des chances que cela soit largement suffisant pour toutes vos donnĂ©es.

Huawei P30 Lite XL et P30 Pro, des incontournables

La gamme des Huawei P30 se compose de plusieurs modèles. Le Huawei P30 Lite XL est la version la plus abordable de cette gĂ©nĂ©ration, il a droit Ă de belles caractĂ©ristiques pour un prix tout Ă fait convenable. De son cĂ´tĂ©, le Huawei P30 Pro se prĂ©sente comme le modèle le plus premium — c’est celui qui continue vĂ©ritablement Ă sĂ©duire le public. Ces diffĂ©rences et atouts respectifs sont une opportunitĂ© de trouver votre prochain smartphone, surtout avec les promos de RED by SFR et Amazon.

Les Huawei P30 Lite XL et P30 Pro s’illustrent comme d’excellents smartphones dans leur catĂ©gorie respective. Ils ont tous les deux le droit Ă un design aussi sobre qu’efficace. Le constructeur a choisi de placer la camĂ©ra selfie dans une petite encoche en forme de goutte d’eau, cela rĂ©pond Ă des critères esthĂ©tiques apprĂ©ciables en plus d’offrir une belle dalle. Le format des Ă©crans est respectivement de 6,15 et 6,7 pouces.

Outre le design des Huawei P30 Lite XL et P30 Pro, ces deux modèles peuvent aussi se targuer de proposer une belle autonomie. On retrouve des batteries de 3 340 mAh et 4 200 mAh sur les smartphones, sachant que la version Pro bĂ©nĂ©ficie de la SuperCharge 2.0. Cette technologie vous offre la possibilitĂ© de recharger l’appareil plus vite, une qualitĂ© que les utilisateurs impatients prendront en compte au moment de leur choix.

Comme Ă son habitude, Huawei a Ă©galement misĂ© que l’offre photo avec cette gamme. En collaboration avec son partenaire Leica, le fabricant a Ă©quipĂ© le Huawei P30 Lite XL d’un triple capteur photo, le Huawei P30 Pro a mĂŞme droit Ă un quadruple module photo. Sur cette version plus haut de gamme, on retrouve un module principal de 40 Mpx, un capteur grand-angle de 20 Mpx, un tĂ©lĂ©objectif de 8 Mpx avec zoom optique ainsi qu’un ToF.

Les Huawei P30 Lite XL et P30 Pro sont des rĂ©fĂ©rences dans leur catĂ©gorie. Ils savent se placer au-dessus de leur propre crĂ©neau en se destinant parfaitement Ă une utilisation quotidienne et plus. Ces modèles ont droit Ă une bonne puissance gĂ©nĂ©rale qui permettra aux utilisateurs de jouer Ă tous leurs jeux mobiles et d’utiliser leurs applications prĂ©fĂ©rĂ©es sans risque de latence. Cette gĂ©nĂ©ration de smartphones est apprĂ©ciĂ©e parce que les suivantes sont privĂ©es de nombreux services proposĂ©s par des entreprises amĂ©ricaines car le pays a prononcĂ© des sanctions Ă l’Ă©gard de Huawei.

Des tarifs en chute chez RED by SFR et Amazon

Les qualitĂ©s techniques des Huawei P30 Lite XL et P30 Pro justifient largement leur position sur le marchĂ© des smartphones. Le fait que les promotions de RED by SFR et Amazon concernent les deux modèles permet de faire un choix raisonnable et mesurĂ© tout en choisissant un tĂ©lĂ©phone qui saura Ă la hauteur dans le prĂ©sent et dans la durĂ©e. C’est l’occasion de faire un investissement sur votre nouveau modèle tout en respectant votre budget. Les 2 remises prennent bientĂ´t fin chez les marchands, il ne faut pas attendre trop longtemps.

Il convient de rappeler que la plateforme RED by SFR marche exactement comme Amazon. Si vous prenez le Huawei P30 Lite XL actuellement en promotion, vous ĂŞtes l’unique propriĂ©taire du smartphone. La remise est immĂ©diate lors de l’achat, vous n’avez pas Ă choisir un forfait ou tout autre engagement chez le marchand.

Les deux plateformes en ligne proposent toutes deux une garantie de retour. Si vous prenez le Huawei P30 Lite XL ou le P30 Pro, vous avez droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation suite Ă la livraison, il est de 14 jours après la rĂ©ception de la commande chez RED by SFR et de 30 jours sur Amazon. Cela vous laisse la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une seconde chance en cas de besoin, le remboursement est complet. Profitez des offres dès maintenant, les ruptures de stock sont proches.

