Ils se sont mariés sur la blockchain en s’échangeant… des NFT

Ces deux-là sont unis pour la vie… sur la blockchain. Il y a quelques semaines, deux employés de Coinbase se sont dit oui d’une manière bien particulière. À leur mariage durant une cérémonie juive traditionnelle, au moment de s’échanger les bagues, Rebecca Rose et Peter Kacherginsky ont sorti tour à tour leur smartphone pour s’échanger des anneaux virtuels en NFT. « La plupart des gens se marient dans un lieu de culte, sur une plage ou à la montagne. Peter et moi ne sommes PAS la plupart des gens. Nous nous sommes mariés sur la #blockchain » a ainsi tweeté la mariée.

Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ

— Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021