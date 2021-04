Le Seigneur des Anneaux : une adaptation soviétique refait surface sur YouTube

Dix ans avant la trilogie de Peter Jackson, la télévision soviétique diffusait une adaptation du Seigneur des anneaux. Cette vidéo, disparue depuis plusieurs années, vient de refaire surface sur YouTube.

Peter Jackson n’est pas le seul réalisateur à s’être emparé de l’univers de Tolkien. Si la trilogie de 2001 reste encore aujourd’hui une référence, il n’était pas le premier à s’emparer de l’imaginaire de l’écrivain pour le porter à l’écran. Sur YouTube, une version soviétique du Seigneur des Anneaux vient de refaire surface, plus de 30 ans après sa première diffusion. Réalisé pour la télévision de l’Union soviétique en 1991, le film d’un peu moins d’une heure est un somptueux mélange d’effets spéciaux désuets et de costumes d’un autre temps. La séquence d’ouverture donne la part belle à Bilbon Sacquet, l’un des personnages emblématiques de la saga. Pour le reste, il est assez difficile de saisir les différents enjeux puisqu’il est uniquement disponible en version originale et sans sous-titres. Elle est disponible ci-dessous pour les curieux. Comme le mentionne HypeBeast, cette version a été uploadée sur la plateforme par la chaîne de télévision russe 5TV, ancienne appelée Leningrad Television.

La série Amazon toujours en développement

Retardée à plusieurs reprises, en raison de la pandémie, notamment, la série Amazon Prime Vidéo est toujours en développement. Elle est attendue sur nos écrans en 2022 et nous plongera au cœur du Second âge, à l’époque où Sauron forge l’anneau unique, soit des milliers d’années avant le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. Le synopsis, encore assez mystérieux, décrit le projet. “Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu’ils soient partis.”

Le projet a été confié à John D.Payne et Patrick McKay qui agiront en qualité de showrunners. Au casting, on retrouvera notamment Robert Aramayo (Game of Thrones), Nazanin Boniadi (How i Met Your Mother) et Morfydd Clark (His Dark Materials). En revanche, Tom Bude ne sera finalement pas de la partie. Il y a quelques jours, l’acteur australien avait annoncé quitter le projet pour des divergences d’opinions. Reste à voir désormais si la série sera à la hauteur du défi.