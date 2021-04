Bon plan : le Galaxy S21 voit rouge, grosse promo sur le site officiel 🔥

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 sont en promotion sur la boutique officielle. Les offres concernent principalement les coloris exclusifs disponibles sur le site officiel du géant coréen.

Samsung dĂ©voile une nouvelle offre avec cette excellente promotion sur les Galaxy S21 (principalement sur les coloris exclusifs de la boutique officielle). Il s’agit de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones premium prĂ©sentĂ©e par le constructeur en dĂ©but d’annĂ©e. Elle se compose de 3 modĂšles qui bĂ©nĂ©ficient tous d’excellentes capacitĂ©s techniques.

Dans le cas oĂč vous ĂȘtes intĂ©ressĂ© par un Galaxy S21, c’est le moment de craquer sur le site de Samsung. Et pour cause, vous avez le droit Ă de nombreux avantages dans le cadre de cette offre. Par contre, plusieurs formats affichent dĂ©jĂ des ruptures de stock depuis la mise en ligne de l’offre. Pensez Ă faire vite pour ĂȘtre certain d’en profiter.

Le stockage 256 Go au prix du 128 Go

Les Galaxy Buds Live offerts

Chargeur sans fil offert (code CHARGES21)

SmartTag offert

100€ de bonus reprise

5% en points Samsung Rewards

En cumulant tous ces avantages, vous pouvez faire plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomies sur un nouveau Galaxy S21. Les produits et accessoires annexes peuvent ĂȘtre revendus si besoin, vous pouvez donc baisser assez sensiblement le prix des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Pour dĂ©couvrir toutes les offres, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Cette nouvelle gamme officialisĂ©e en dĂ©but d’annĂ©e se compose de trois modĂšles, on retrouve le Galaxy S21, le S21+ et le S21 Ultra. Tous offrent une puissance de premiĂšre classe qui les place parmi les meilleurs smartphones en 2021. Nous avons apprĂ©ciĂ© la qualitĂ© de ces modĂšles lors d’un test de plusieurs jours.

Un bonus Ă la reprise

Sachez que si vous prenez un Samsung Galaxy S21 dans le cadre de cette offre, vous avez d’abord droit Ă 100 euros de bonus Ă la reprise de votre smartphone actuel. Ce montant s’additionne Ă la somme initiale de la reprise, ce qui fait dĂ©jĂ largement baisser le prix de votre nouveau tĂ©lĂ©phone. La boutique officielle est loin de s’arrĂȘter Ă ce seul avantage.

Samsung a plus d’un tour dans son sac. Dans le cas oĂč vous prenez un Galaxy S21 sur la boutique officielle, le constructeur offre l’assurance Samsung Care pendant deux ans (code MONS21PROTEGE) et le chargeur sans fil (code CHARGES21). Vous bĂ©nĂ©ficiez aussi d’une paire d’Ă©couteurs sans fil Galaxy Buds Live et d’un SmartTag, une petite balise que vous pouvez accrocher sur un objet puis faire sonner avec votre smartphone en cas de perte. Il faudra opter pour les coloris exclusifs pour y ĂȘtre Ă©ligibles, et cela ne concerne que les modĂšles S21+ et S21+ Ultra.

Autant dire que le prix de les Samsung Galaxy S21 baissent drastiquement avec la totalitĂ© de ces avantages. C’est simple, ceux-ci se comptent en centaines d’euros, c’est une chance trĂšs apprĂ©ciable de pouvoir en profiter alors que vous achetez un nouveau smartphone. Soyez rapide pour ĂȘtre assurĂ© d’en profiter avant que l’offre ne se termine ou que les tĂ©lĂ©phones disparaissent.

Le Galaxy S21, le premium du premium sur le marché

Les trois nouveaux Samsung Galaxy S21 sont des smartphones premium, ils sont facilement parmi les smartphones les plus puissants du marchĂ©. Le constructeur a tenu Ă prĂ©senter ds tĂ©lĂ©phones parfaits pour le quotidien, mais qui ont l’avantage supplĂ©mentaire de rĂ©pondre aux exigences du marchĂ©. Le rĂ©sultat est Ă la hauteur des attentes, les smartphones sont dans le top de leur propre crĂ©neau.

Samsung est rĂ©putĂ© pour la qualitĂ© de ses Ă©crans depuis des annĂ©es, au point qu’il s’agit d’un des principaux fournisseurs d’Apple. Le constructeur prouve encore son savoir-faire avec cette gamme. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra profitent d’une dalle AMOLED avec une taille respective de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Ils mettent aussi le niveau avec une excellente offre photo, autre point fort des appareils de Samsung. Les Galaxy S21 et S21+ ont droit Ă un triple capteur avec module principal de 12 Mpx, module ultra grand-angle et tĂ©lĂ©objectif. Pour sa part, le S21 Ultra profite d’un capteur principal de 108 Mpx avec deux tĂ©lĂ©objectifs.

Ces Samsung Galaxy S21 ne lĂ©sinent pas sur la puissance gĂ©nĂ©rale. Tous cachent sous le capot un processeur Exynos 2100 (gravĂ© en 5 nm). C’est la derniĂšre puce dĂ©veloppĂ©e par le constructeur, elle permet aux smartphones de tourner sans aucun temps de latence. Si c’est le minimum pour un tĂ©lĂ©phone de cette qualitĂ©, elle assure aussi une expĂ©rience fluide et Ă©quilibrĂ©e, vous pouvez utiliser tous vos meilleurs jeux mobiles tranquillement

Enfin, on retrouve une excellente autonomie sur les derniers smartphones de la gamme. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont dotĂ©s d’une batterie de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh. Cela vous assure de tenir plus d’une journĂ©e sans avoir Ă recharger votre smartphone. En plus, vous profitez de la charge rapide et de la charge inversĂ©e, ce qui ne sera pas sans dĂ©plaire aux utilisateurs impatients ou distraits.

Les smartphones Samsung mis Ă l’honneur avec ces offres

Samsung ne restreint pas ses offres du moment aux Galaxy S21. Le site officiel avance d’autres avantages sur quelques smartphones, c’est le cas des Galaxy A52 et A52 5G. Ces deux tĂ©lĂ©phones de milieu de gamme ont Ă©tĂ© officialisĂ©s il y a peu par le constructeur et ils sont dĂ©jĂ concernĂ©s par un bel avantage sur la boutique. D’autres produits sont aussi mis Ă l’honneur, c’est une parfaite occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies sur des appareils premium dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire.

Si vous prenez le Galaxy S21 — ou tout autre appareil sur le site officiel, vous avez jusqu’Ă 14 jours aprĂšs la livraison de la commande pour changer d’avis. Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier de cette seconde chance, sachez que le retour est gratuit et que le marchand vous rembourse vos achats en intĂ©gralitĂ© dans les jours qui suivent. C’est parfait si vous souhaitez essayer l’appareil avant de vous dĂ©cider plus dĂ©finitivement.

Les offres du moment font plaisir Ă voir sur le site officiel de Samsung. Cependant, plusieurs ruptures de stock ont dĂ©jĂ eu lieu depuis que ce deal a Ă©tĂ© mis en ligne. Certains formats ne sont dĂ©jĂ plus disponibles pour les Galaxy S21 et cela risque de continuer dans les heures Ă venir. Mieux faut faire vite pour s’assurer de faire des Ă©conomies.

Pour accĂ©der Ă toutes les promos sur le site de Samsung, c’est ici :

