Turquie : des milliers d’utilisateurs de cryptomonnaies victimes d’une énorme escroquerie

Business Par Olivier le 24 avril 2021 à 09h00

Panique chez des milliers de possesseurs de cryptomonnaies en Turquie. Une des plus importantes plateformes d'achat et de gestion de bitcoins et autres actifs numériques est impliquée dans un vaste scandale.