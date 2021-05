Bon plan : quand CyberGhost VPN casse les prix, c’est violent !

Besoin d'un VPN performant pour sécuriser vos données de navigation ? Nous avons dégoté une offre VPN à un prix imbattable chez CyberGhost.

Ces dernières années, nous assistons à la montée en puissance de logiciels appelés VPN. Ces outils, encore peu connus du grand public, ont été créés pour assurer votre sécurité lorsque vous surfez sur le web. Dans ce but, ils chiffrent vos informations de navigation et masquent votre adresse IP.

Cela empêche les pirates informatiques et les logiciels malveillants d’avoir accès à vos données sensibles, telles que vos coordonnées bancaires, ou encore de remonter jusqu’à votre identité et d’espionner votre activité en ligne.

Les VPN vous réservent aussi bien d’autres options. À ce sujet, CyberGhost VPN est vraiment complet, et il propose aujourd’hui une réduction de 83% sur son abonnement ainsi que 3 mois d’utilisation offerte en supplément. Attention, cette belle offre expire très bientôt alors ne tardez pas trop pour en profiter.

CyberGhost : un VPN de qualité très pratique

Si vous vous intéressez aux VPN, vous avez sûrement déjà entendu parler de CyberGhost. Ce logiciel tient une place de choix parmi les principaux acteurs de ce marché et vous propose des services d’une grande qualité. Parmi ses avantages, au-delà de la sécurité qu’il vous procure, CyberGhost vous permet de naviguer sur le net de manière 100% anonyme.

De cette façon, personne, ni votre employeur ou même votre fournisseur d’accès à Internet ne pourra espionner ce que vous faites lorsque vous naviguez. Ce VPN vous fait aussi profiter d’un réseau de plus de 6 900 serveurs, ce qui est assez énorme.

Ces serveurs sont répartis dans quasiment 90 pays autour du monde. La couverture géographique qui en résulte vous permet de contourner tous les géo-blocages et la censure numérique. Par ailleurs, il met à disposition des serveurs optimisés pour le streaming et le téléchargement de torrent. Si vous recherchez un VPN pour le gaming, CyberGhost est parfaitement adapté grâce à sa bande passante illimitée et sa connexion haut débit.

Ces possibilités sont d’autant plus intéressantes que CyberGhost vous permet de connecter jusqu’à 7 appareils de manière simultanée. Son application est très facile à prendre en main, même pour des utilisateurs débutants, et s’adapte à tous les supports (PC, tablette, smartphone, Smart TV, boîtier connecté et routeur).

Si toutefois vous avez peur de ne pas savoir comment utiliser un VPN, CyberGhost met aussi à votre disposition un service technique joignable à tout moment via un chat en direct. Il serait donc dommage de passer à côté de la possibilité de profiter de ce VPN à moindre frais.

La promo de CyberGhost : 83% de réduction et 3 mois offerts

Vous avez été convaincu par le logiciel CyberGhost ? Alors nous vous proposons d’en profiter à tout petit prix. En ce moment et pour une durée limitée, CyberGhost met à votre disposition une offre promotionnelle assez conséquente.

Vous pourrez effectivement bénéficier d’une remise de -83% sur le forfait trois ans, mais aussi de 3 mois de protection supplémentaire offerts. Ces avantages cumulés mènent à un prix de revient mensuel de 2€, au lieu des 11,99€ habituels.

Vous obtenez donc 39 mois de protection au prix de 78€ (l’abonnement est à régler en une fois). Cette même période d’abonnement vous coûterait plus de 460€ en temps normal, l’économie réalisée est donc colossale, avoisinant les 390€. Cependant, il se peut qu’un engagement sur une durée de trois ans vous fasse tout de même réfléchir, et c’est bien normal.

Pour cela, CyberGhost vous propose une garantie de remboursement d’une durée de 45 jours. Ce délai vous permettra de vous retourner et d’être intégralement remboursé si jamais vous ne voulez pas poursuivre avec ce VPN. Vous n’avez donc aucune raison de ne pas l’essayer.

