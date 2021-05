iPhone 13 Pro Max : voilà à quoi devrait ressembler le fleuron d’Apple

Unbox Therapy a mis la main sur une maquette réaliste de l’iPhone 13 Pro Max dotée d’une encoche plus compacte.

© Unbox Therapy / YouTube

Comme chaque année à cette période, le futur iPhone commence à faire parler de lui. Cette année n’y fait pas exception, et on commence déjà à dresser un portrait-robot plutôt précis de la future gamme d’Apple. On sait notamment qu’elle devrait toujours être composée de quatre modèles et que l’écran des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devraient permettre un taux de rafraîchissement à 120 Hz voire même la fonction Always-on grâce à des dalles fournies par Samsung. Et voilà qu’une vidéo de Unbox Therapy semble révéler d’autres informations croustillantes à son sujet

Dans cette vidéo, Unbox Therapy présente une maquette du futur iPhone 13 Pro Max destinée aux accessoiristes tiers. Ce téléphone factice plutôt abouti permet de se faire une bonne idée du look du futur fleuron d’Apple.

La première chose que l’on remarque, c’est la présence d’une encoche largement réduite. Cette rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois, mais on ne sait pas encore si cela concernera tous les modèles ou seulement certains d’entre eux. Pour en diminuer la taille, Apple déplacerait visiblement le haut-parleur qui était auparavant au centre de l’encoche vers la tranche, ce qui lui permettrait de gagner de la place pour loger les composants nécessaires à Face ID ainsi que la caméra frontale. Comme le note Unbox Therapy, cette encoche passerait de 34,62 mm actuellement sur l’iPhone 12 Pro Max à 26,31 mm sur le futur modèle premium.

Comme prévu, le châssis resterait pratiquement identique physiquement, même si le smartphone prendrait un peu d’épaisseur en raison d’une plus grosse batterie et de son écran LTPO à 120 Hz. Unbox Therapy attire également notre attention sur le bloc photo arrière, où l’on retrouverait toujours trois capteurs ainsi qu’un LiDAR. Ce bloc conserve le même design que sur l’iPhone 12 Pro Max, mais il serait légèrement agrandi.

Bien sûr, beaucoup d’éléments peuvent encore changer d’ici la présentation de l’iPhone 13 Pro Max, prévue en septembre. Les rumeurs devraient se montrer plus précises dès cet été, moment où les nouveaux modèles d’iPhone entrent généralement en phase de production.