French Days : Y-Brush casse le prix de sa brosse à dents 10 secondes à vibrations soniques 🔥

Les French Days ont commencé ! Pour célébrer cette nouvelle vague de promotion, les prix des packs Y-Brush sont à un prix complétement dérisoire du 27 mai 2021 au 02 juin 2021.

La brosse à dents sonique Y-Brush a pour but de vous faire gagner du temps à l’aide de moteurs à ultrasons (vibrations) et à l’aide des filaments présents sur la brosse. Pour célébrer comme il faut les French Days, plusieurs packs sont en promotion notamment le pack start qui est au prix de 89 € au lieu de 124,99 € du 27 mai 2021 au 02 juin 2021. D’autres packs sont également disponibles et assujettis à cette (belle) vague de promotion :

10 secondes pour avoir des dents immaculées

En effet, pour réaliser ce temps record, la Y-Brush se base sur des moteurs à ultrasons qui viendront faire vibrer (plus ou moins vite) les 35 000 filaments en nylon de la brosse à dents made in France. Cette dernière dispose de trois modes : un mode doux qui dure quinze secondes, un mode normal qui dure dix secondes et un dernier mode rapide qui dure quant à lui cinq secondes.

Le pack start, vous permettra d’acquérir tout ce qu’il faut pour utiliser la brosse à dents sonique Y-Brush. Vous recevrez la partie où se trouve toute la technologie, le moteur à ultrason (vibration) ainsi que la brosse en Y. C’est le pack parfait pour apprendre à s’en servir d’autant plus que le pack start est en promotion au prix de 89 €. Il y a également d’autres packs de disponibles pour les personnes qui sont plus curieuses comme notamment le pack enfant à 79 € ou le All Inclusive au prix de 105 € du 27 mai 2021 au 02 juin 2021.

Une brosse à dents à ultrasons pour les petits et les grands

Lors de l’achat, vous pourrez notamment sélectionner la taille de la brosse, à savoir du S pour les enfants de quatre à douze ans et du M pour les personnes qui ont plus de douze ans. Le pack dédié aux enfants à 79 € pendant les French Days va permettre de créer un moment contraignant pour l’enfant en un moment ludique et innovant. Cette innovation va bien au-delà de ça puisqu’elle est également adaptée pour les personnes handicapées qui ont du mal à se brosser les dents.

Quatre ans de développement pour la brosse à dents Y-Brush

À l’aide de la brosse à dents à ultrason Y-Brush, vous pourrez nettoyer simultanément les deux côtés de la mâchoire, donc réaliser en seulement dix secondes un brossage de dents optimal — contre deux minutes. Une fois le dentifrice déposé sur la brosse, mettez la brosse dans votre bouche, sélectionnez le programme, effectuez des mouvements de va-et-vient de gauche à droite et patientez jusqu’à la fin du programme.

D’ailleurs, vous pourrez agrémenter votre pack de différents accessoires comme de nouvelles brosses — si vous êtes plusieurs, ou encore des boites de transports afin de l’emporter avec vous. Ces accessoires sont également assujettis à une réduction de 15 %, ce qui vous permettra d’acquérir à moindres frais des brosses à dents à ultrasons Y-Brush pour toute la famille.

Pour rappel, le pack start est disponible au prix de 89 € au lieu de 124,99 € du 27 mai 2021 au 02 juin 2021. Vous pourrez également retrouver d’autres packs avec la brosse à dents Y-Brush :

