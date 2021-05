SteelSeries présente sa nouvelle gamme Prime

Destinée aux gamers et aux joueurs professionnels, cette nouvelle gamme signée SteelSeries propose trois souris aux fonctionnalités complémentaires, ainsi qu’un casque filaire.

La marque SteelSeries a présenté cette semaine une toute nouvelle gamme de produits conçus en collaboration avec des professionnels de l’eSport. On y retrouvera notamment un nouveau casque filaire Arctis, ainsi que trois souris complémentaires, adaptées à tous les styles ingame.

Arctis fait peau neuve

Parmi les nouveautés présentées par SteelSeries, on retrouve l’itération Prime du casque Arctis. Les joueurs pourront ainsi retrouver la même signature sonore que sur le modèle Arctis Pro, avec notamment la prise en charge de l’audio Hi-Res. Optimisé pour les PC, mais aussi les consoles PlayStation, Nintendo Switch et Xbox, le casque filaire bénéficie aussi d’un nouveau coussinet en similicuir capable d’améliorer l’isolation phonique du joueur, ainsi que d’un câble amovible de 3.5 mètres. Le casque SteelSeries Arctis Prime est proposé à 119,99€.

Trois souris pour tous les styles (et tous les budgets)

Côté souris, ce n’est pas un, mais bien trois modèles que la marque a inaugurés au sein de sa gamme. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi opter pour le modèle filaire Prime, doté d’un capteur TrueMove et d’une sensibilité réglable jusqu’à 18 000 DPI. Avec son poids plume de 69 grammes, la Prime ne détrône pas la Pulsefire Haste de chez HyperX, mais s’en tire malgré tout avec les honneurs. D’autant plus qu’en marge de son petit gabarit, la SteelSeries Prime propose aussi le prix le plus abordable de la gamme, en étant proposée à seulement 69,99€.

Pour les amateurs de personnalisation, le modèle SteelSeries Prime+ bénéficie lui aussi des caractéristiques de la Prime, mais ajoute à sa fiche technique un capteur TrueMove Pro+ et capteur de décollage dédié. Proposée à 89,99€, la souris intègre aussi son propre logiciel de personnalisation, et permet donc aux joueurs de ne pas avoir à passer par une application tierce pour paramétrer leur configuration favorite.

Enfin, SteelSeries conclut sa gamme Prime avec la Prime Wireless, un modèle sans-fil capable d’assurer jusqu’à 100 heures d’autonomie en une seule charge (à condition de se passer de rétroéclairage prévient la marque dans son communiqué). Plus lourde que la Razer Viper Ultimate, la souris qui culmine à 80 grammes reste particulièrement maniable, et devrait facilement trouver son public. Elle sera commercialisée au prix de 139,99€.

La nouvelle gamme SteelSeries Prime est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de la marque et chez la plupart des revendeurs tiers.

