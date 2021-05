Dexter : la nouvelle identité du personnage dévoilée dans une image inédite

Qu’est-il arrivé à Dexter Morgan ? Showtime vient de dévoiler une nouvelle image, qui nous en apprend un peu plus sur la nouvelle vie du serial killer.

Près de 8 ans après avoir tiré sa révérence, la série Dexter s’apprête à faire son grand retour. La chaîne américaine Showtime va diffuser 10 nouveaux épisodes, qui nous transporteront 10 ans après les événements de la huitième saison. Après avoir survécu à l’ouragan Laura, Dexter vit désormais bien loin de Miami, sous une autre identité dans la petite ville d’Iron Lake.

Sur Twitter, la chaîne a donné quelques détails sur la vie que mène désormais le serial killer. Pour faire profil bas, Dexter se fait désormais appelé Jim Lindsay et travaille dans un magasin de pêche baptisé “Fred’s Fish and Game”. Le job parfait pour quelqu’un qui souhaite rester dans l’ombre.

Avare en détails, Showtime n’a pas encore partagé le synopsis de cette nouvelle salve d’épisodes. Le premier teaser révélé il y a quelques semaines ne nous avait pas non plus appris grand chose de l’intrigue qui sera déroulée dans ces dix chapitres inédits. Pour autant, il faudra s’attendre à quelque chose de résolument plus sombre que lors des précédentes saisons à en croire son créateur. Ce sera aussi l’occasion pour Clyde Philipps qui avait quitté la saison après la saison 4, d’offrir à son personnage un fin digne de ce nom. Il faut dire que le final de la saison 8 était loin d’avoir fait l’unanimité chez les fans.

Clyde Phillips aux manettes

Que ceux qui s’inquiètent de voir Dexter passer aux mains d’illustres inconnus se rassurent, le projet a été confié à un historique de la série. Clyde Phillips sera à l’écriture du scénario, aux côtés de James Manos Jr. Derrière la caméra, on retrouvera Marcos Siega. Le cinéaste avait déjà travaillé sur plusieurs épisodes des huit premières saisons. Côté casting en revanche, aucun retour, hormis celui de Michael C.Hall dans le rôle-titre, n’a été annoncé. Néanmoins, selon la nouvelle recrue Jamie Chung (Once Upon a Time) on pourrait voir quelques têtes familières faire des apparitions. Pour rappel, le fils de Dexter et Hannah étaient en Argentine lors du final. Harrison – désormais adolescent – aurait-il décidé de partir à la recherche de son paternel ? Il faudra attendre cet automne pour le savoir. Pour l’instant, aucune sortie française n’est annoncée.

