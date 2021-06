L’un des plus grands animaux de l’Histoire exhumé en Chine

Paraceratherium linxiaense pesait plus de vingt tonnes pour environ sept mètres de haut.

Lorsqu'on voit ces ossements, on comprend aisément pourquoi certains y voient des os de dragon. © Deng et. al.

Une équipe de paléontologues vient d’annoncer la découverte d’une ancienne espèce encore inconnue dans le Nord-Est de la Chine. Il s’agit d’un ancêtre un peu particulier du rhinocéros; d’abord parce qu’il n’avait pas de cornes et avait une anatomie plus proche du cheval… mais surtout à cause de son gabarit très inhabituel.

Paraceratherium linxiaense – c’est son nom – était, tout simplement, l’un des plus grands animaux à avoir jamais foulé le sol de notre planète. Imaginez la stupéfaction de Tao Deng et ses collègues de l’académie des sciences de Pékin lorsqu’ils sont tombés sur un crâne de plus d’1,1m de long ! Une fois daté à environ 26,5 millions d’années, l’équipe a estimé que la tête devait culminer à environ 7 mètres de haut. Forcément, un tel mastodonte devait aussi peser son poids. d’après les calculs de l’équipe de recherche, ce beau bestiau pesait plus de 20 tonnes sur la balance, soit presque quatre éléphants d’Afrique adultes…

Heureusement, Paraceratherium linxiaense était plutôt du genre placide et préférait grignoter tranquillement la canopée des forêts avoisinantes. Il faut dire qu’avec un tel gabarit, les prédateurs ne devaient pas se bousculer au portillon.

Un arbre généalogique intéressant

Autre information intéressante : Paraceratherium linxiaense, ou plutôt ses ancêtres, étaient de sacrés baroudeurs. Sa lignée commence en Asie du Sud, avant de remonter progressivement vers l‘Asie Centrale en traversant le plateau tibétain. Cette dernière information est intéressante, car elle comporte une incohérence. Vue la taille de ces mammifères et l’escarpement de cette zone, comment ont-il pu traverser ?

Nous parlons tout de même de plus de 2 millions de km² à une altitude moyenne de 5000 mètres ! La réponse est simple : ils en auraient été incapables. Cette donnée a conduit l’équipe de recherche à suggérer que le plateau tibétain était bien moins élevé à l’époque (autour de 2000m). A cette altitude, le passage et la croissance des végétaux sont possibles, ce qui change la donne.

En définitive, c’est une nouvelle belle trouvaille provenant de cette région. Ce site est connu pour être une vraie merveille, d’où sont régulièrement exhumés de vrais trésors paléontologique. Une histoire qui a commencé vers 1950, quand des fermiers chinois y ont trouvé des “os de dragon”. Et lorsqu’on observe la taille et la forme du squelette, il semble difficile de leur reprocher cette méprise!

Pour plus de détails sur son arbre généalogique et les détails des fouilles, le papier de recherche publié dans Nature est disponible ici.