Grâce à Amazon, vous ne vous perdrez plus jamais dans les magasins géants d’IKEA

Surprise : IKEA va désormais proposer ses meubles à assembler dans les étals virtuels d’Amazon. En revanche, il faudra toujours les monter.

© mastrminda / Pixabay

Les week-ends à errer dans les gigantesques complexes d’IKEA sont-ils désormais révolus ? Pour les adeptes de la livraison à domicile, peut-être. Le spécialiste suédois du meuble à assembler vient en effet d’annoncer un nouveau partenariat avec le géant californien de la vente en ligne, Amazon.

S’il était déjà possible de se faire livrer à domicile en passant par les services de livraison à domicile d’IKEA, il sera désormais possible de retrouver les produits phares de l’enseigne dans les rayons virtuels d’Amazon, le tout avec des remises par rapport aux prix en magasin. Toutes les références ne seront pas disponibles dans l’immédiat, mais on retrouvera tout de même les essentiels du catalogue d’IKEA.

Une leçon tirée de la crise sanitaire ?

En nouant ce partenariat, l’intérêt d’IKEA est double. Premièrement, cela lui permet de trouver un moyen de continuer à vendre ses produits, même lorsque certaines circonstances l’empêchent d’ouvrir ses enseignes… comme une pandémie mondiale, par exemple. Début 2020, IKEA essuyait ainsi de plein fouet les conséquences d’avoir toujours misé sur l’expérience physique au détriment du numérique, et s’était retrouvé à devoir débloquer des centaines de millions d’euros afin accélérer drastiquement son développement en ligne, dans l’urgence.

L’autre intérêt, c’est celui de palier les ruptures de stock, très courantes chez IKEA. Il n’est pas rare qu’un magasin ne possède pas une référence souhaitée, tandis que celle-ci sera bien disponible dans une autre enseigne située hors de portée de chez soi. Avec l’aide d’Amazon, le client pourra retrouver cette référence, sans avoir à se déplacer plus loin qu’il ne le voudrait pour espérer avoir du stock… ou trouver son bonheur chez un concurrent.