Bon plan : mieux qu’un Dyson, le Roborock S7 chute à prix cassé 🔥

Le Roborock S7 est le dernier aspirateur robot de la marque. C'est aussi le plus performant de tout le marché. Il excelle par sa qualité d'aspiration, sa détection des obstacles et sa serpillère. En bonus, il bénéficie d'une double offre (imbattable) sur AliExpress.

Vous en avez marre de passer l’aspirateur plusieurs fois par semaine ? On vous comprend. Aujourd’hui, il existe des solutions qui permettent de se débarrasser de cette tâche. Le meilleur aspirateur robot du moment n’est autre que le Roborock S7 qui a été officialisé fin mars. C’est la Rolls Royce de l’aspirateur, il est en mesure de nettoyer votre logement dans le moindre détail, sans rien abîmer.

Le Roborock S7 est la dernière génération de robot aspirateur du fabricant. D’un point de vue technique, il est absolument irréprochable et il s’installe comme une alternative plus agréable à un aspirateur balai Dyson. Son prix est élevé, mais la remise inédite chez AliExpress va vous convaincre : il chute à 407 euros au lieu de 549 euros via une remise + le code AESOLDES80. Ce dernier vous permet d’obtenir 80 euros de remise en plus.

Attention, le nombre de ces coupons est limité. Il a déjà été en rupture hier (avant de revenir ce jeudi matin). Si vous voulez faire LA plus grande affaire sur le Roborock S7, c’est maintenant qu’il faut sauter sur l’opportunité. Un robot aspirateur premium et à ce prix-là, c’est imbattable.

Le Roborock S7, aspirateur robot premium

Le Roborock S7 a été officialisé par la marque du même nom au mois de mars, il a moins de 3 moins d’existence sur le marché. Comme les modèles précédents, il se place comme un appareil premium doté d’incroyables performances techniques. Nous avons eu l’occasion d’effectuer un test du Roborock S7 et nous avons apprécié les nombreuses caractéristiques de cette version en conditions réelles.

Les avantages du Roborock S7 sont nombreux, le premier tient dans le fait qu’il s’agit d’un aspirateur robot autonome. Il se charge du nettoyage de vos sols à votre place, vous pouvez retirer cette tâche ménagère de votre esprit et de votre agenda. La spécificité de l’appareil vous plaira tout autant, à savoir que ce modèle est capable d’aspirer la poussière ET passer la serpillière qui vibre jusqu’à 3000 fois / minute. La qualité de l’aspiration est irréprochable et digne d’un aspirateur balai premium comme Dyson.

Le Roborock S7 est un aspirateur robot boosté à la technologie. La marque a conçu un système basé sur les ultrasons qui permet à l’appareil d’analyser le type de surfaces sur lequel il se trouve afin de proposer la solution la plus adaptée. Dans les faits, cela veut dire qu’il n’activera pas le mode serpillière s’il se trouve sur un tapis. La puissance de l’aspiration est aussi parmi les meilleures du marché.

Le Roborock S7 peut être contrôlé depuis les boutons installés sur l’appareil, mais pas seulement. L’application mobile dédiée disponible sur iOS et Android vous permettra de profiter des fonctionnalités de l’appareil à distance. Un système de cartographie vous permet de définir les zones à nettoyer depuis votre téléphone. C’est pratique, et cela permet d’activer l’aspirateur quand vous n’êtes pas à domicile.

Enfin, le Roborock S7 est doté d’une batterie de 5 200 mAh qui offre une autonomie de 3 heures en usage standard. Cela sera suffisant pour nettoyer la totalité de votre surface en un seul passage. Une fois la tâche effectuée, l’appareil revient se ranger sur la station de charge fournie à l’achat. Ce modèle représente l’excellente des aspirateurs robots sur le marché, c’est un excellent investissement qui se rentabilise rapidement avec une belle capacité à se montrer tout aussi efficace même après quelques années.

Les Offres d’Été chez AliExpress

Le Roborock S7 est mis à l’honneur avec cette double remise dévoilée ce jour par AliExpress. C’est simple, son tarif baisse dans un premier temps à 487 euros au lieu de 549 euros. Quand on sait que le produit s’arrache déjà au prix de départ, c’est une excellente opportunité. En bonus, vous avez aussi le code AESOLDES80 qui vous offrira 80 euros de remise en plus. Il peut être utilisé pour tous les achats supérieurs à 400 euros sur le site.

Par contre, n’attendez pas trop longtemps pour profiter de cette réduction premium sur le Roborock S7. Il est récent, mais il a déjà été en rupture de stock chez AliExpress — même à son tarif de base. Cela veut dire que ce deal ne sera certainement plus disponible d’ici quelques heures chez le marchand. Un compteur affiche en temps réel le nombre d’unités disponibles, celui-ci baisse drastiquement depuis la mise en ligne de cette offre.

Pour ses Offres d’été qui ont lieu pendant quelques jours, AliExpress dévoile de nombreuses offres qui visent des produits haut de gamme comme le Roborock S7 ou encore le Roborock S5 Max. Ce dernier est un modèle plus ancien mais qui fera largement l’affaire. Avec le code AESOLDES50, il chute à 274 euros au lieu de 399 euros, soit une belle ristourne. Pour ceux qui ont un plus petit budget à consacrer à leur aspirateur robot, cela reste un très bon choix.

AliExpress est le 1er marchand mondial et il figure déjà dans le Top 5 des e-commerçants en France. Il possède toute une série d’entrepôts en Europe qui vous permettent d’obtenir vos produits en moins d’une semaine. Pour ce qui concerne le Roborock S7, vous allez pouvoir vous faire livrer dans les 3 à 7 jours ouvrés (TVA incluse) et sans aucun frais.

