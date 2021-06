EA acquière Playdemic pour 1,4 milliard de dollars

La firme espère s’inspirer des plus gros hits du studio, noytamment Golf Cash, afin de proposer une plus grande variété de jeux sportifs sur mobiles.

© Playdemic

Dans un souci de développer son offre de jeux mobiles sportifs, EA vient d’acquérir le studio Playdemic pour la modique somme de 1,4 milliard de dollars. Playdemic est notamment le créateur du jeu mobile Golf Clash, qui génère son petit pesant d’or à lui tout seul. En effet, le titre comptabilise plus de 10 millions de téléchargements sur Android depuis le Google Play Store et en est à plus de 80 millions de téléchargement de manière globale.

EA a donc racheté Playdemic à WarnerMedia, qui est lui-même en train de fusionner avec Discovery. L’entreprise a donc préféré se séparer de Playdemic « dans le cadre de sa stratégie globale visant à créer des jeux basés sur les franchises historiques de Warner Bros ». Une décision qui a créé une belle opportunité pour EA, qui voit là l’occasion de miser encore un peu plus sur le marché des jeux mobiles.

De plus en plus de concurrents dans un marché en plein essor

Celui-ci est effectivement en pleine expansion et EA n’hésite pas à mettre la main à la poche pour développer cette branche vidéoludique. Pour rappel, en février dernier EA a acquis le studio Glu, lui aussi spécialisé dans les jeux mobiles, pour 2,1 milliards de dollars.

Concernant le hit Golf Clash, EA explique que son but est de continuer à capitaliser sur le titre, tout en laissant entendre que certaines mécaniques du jeu pourraient bien être reprises à l’avenir. On pourrait par exemple imaginer un jeu mobile inspiré de la franchise d’EA PGA.

Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui ressortira de cette nouvelle acquisition et de quelle manière EA exploitera les compétences de Playdemic pour s’imposer sur le marché des jeux mobiles. En parallèle, Tencent accroit lui aussi son empire du jeu mobile à l’autre bout du globe en accumulant les rachats de studios, et même Sony espère lui aussi adapter certaines de ses meilleures franchises sur mobiles. Vous l’aurez compris, la course aux jeux mobiles est lancée, les studios s’équipent du mieux qu’ils peuvent et rien ne semble les arrêter.