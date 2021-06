Forfait mobile : marre des frais cachés ? Cette offre à 4,99€ est pépite 🔥

Vous hésitez à changer de forfait mobile ? Il s'agit des dernières heures pour pouvoir choisir cette offre à prix mini, sans engagement de durée et dotée d'un excellent réseau.

© Elijah O'Donnell / Pexels.com

Le forfait mobile est une dépense qu’il peut sembler difficile à compresser. Pour autant, la réalité est bien différente. En effet, si vous êtes un peu malin, vous pouvez trouver des offres moins chères – avec même plus de data. Il faut simplement se montrer patient et réactif quand une offre spéciale se présente. Ce week-end, il y a une “vraie” pépite à saisir.

En ce moment, c’est le forfait mobile du MVNO Prixtel qui se démarque du reste du marché. Et pour cause, cet opérateur propose une formule avec 20 Go de data pour seulement 4,99 euros par mois. En plus, il est sans engagement et vous avez le choix entre les réseaux SFR et Orange. Quand on sait que ce dernier est tout simplement le meilleur réseau du marché (ARCEP), c’est une très belle affaire.

Pour découvrir ce forfait mobile chez Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre de Prixtel

Prixtel se présente comme un opérateur virtuel, ce qui veut dire qu’il s’appuie sur les infrastructures de SFR ou Orange. Quand vous prenez ce forfait mobile, vous pourrez choisir entre les deux réseaux au moment de l’inscription. Par la suite, il est possible de changer quand bon vous semble pour constamment avoir le meilleur signal.

Un forfait mobile différenciant

Le forfait mobile de Prixtel propose une grande différence face au reste des autres opérateurs sur le marché. En effet, tout le but de sa gamme est d’éviter aux clients de consommer trop de data – ou de payer trop cher pour un volume de data qu’ils n’utilisent pas. Avec ses formules, il veut en finir avec le gaspillage.

Le premier forfait mobile est intitulé “Le petit”, c’est celui qui vous permet de profiter de 20 Go pour 4,99 euros par mois. C’est l’offre par défaut. Il fonctionne ensuite selon un système de paliers évolutifs qui associent un volume de data à un prix : si vous utilisez entre 20 et 30 Go ponctuellement, le tarif passe à 7,99 euros. Entre 30 Go et 40 Go, la facture à la fin du mois sera de 9,99 euros. De cette manière, vous avez un coût toujours maitrisé – et de la flexibilité si besoin.

Voir l’offre de Prixtel

Que ce soit le forfait mobile “Le petit” ou les 2 autres formules de Prixtel (Le Grand et Le géant) présentées plus bas, ces offres sont sans engagement. C’est un bel avantage qui vous évite de devoir rester client chez l’opérateur pendant une période définie. Chez d’autres acteurs, cette dernière peut vite monter à un ou deux ans selon l’abonnement. Dans le cas de Prixtel, vous êtes libre de partir chez un autre opérateur quand vous le souhaitez.

Ce forfait mobile a un autre avantage qui plaira aussi aux utilisateurs : Prixtel est le seul opérateur en France à atteindre la neutralité carbone. Pour ce faire, il collabore avec un partenaire qui compense toutes les émissions des forfaits de ses clients en plantant des arbres afin de se fier à une démarche écologique appréciée.

Le forfait mobile fait pour vous

En plus du forfait mobile “Le petit”, Prixtel propose 2 autres abonnements qui se destinent à des utilisateurs qui ont besoin de plus de données mobiles chaque mois. De cette manière, tout le monde peut s’y retrouver en réglant le juste prix à la fin du mois. Ces formules sont baptisées “Le grand” et “Le géant”.

Le forfait mobile “Le géant” dispose d’un rapport qualité-prix qui est tout simplement excellent. Il est doté d’un joli volume de Go pour un prix qui reste tout à fait convenable. Basé sur ce même système de paliers, il va de 0 à 100 Go, 100 Go à 150 Go et 150 Go à 200 Go. Les tarifs associés sont actuellement de 12,99 euros, 17,99 euros et 22,99 euros. Autant dire que vous ne risquez pas de manquer de data. Cette offre est compatible avec le réseau 5G pour les mêmes prix, il s’agit là d’une des meilleures offres 5G disponibles sur le marché à ce jour.

Sinon, le dernier forfait mobile “Le grand” peut aussi se présenter comme un beau compromis. Il a le droit à des tarifs de 9,99, 12,99 et 14,99 euros pour 0 à 60 Go, 60 à 80 Go et 80 à 100 Go par mois. Une fois de plus, vous pouvez être comblé en matière de prix comme de volume de données mobiles.

Dans tous les cas, vous ne payez que ce que vous consommez en matière de données mobiles. Les appels, SMS et MMS sont compris et illimités, si bien que leur utilisation n’influence par la facture mensuelle.

Voir l’offre de Prixtel

Quels atouts pour le forfait mobile de Prixtel ?

L’offre à 4,99 euros par mois est indéniablement le meilleur forfait mobile du moment. Son tarif sous la barre des 5 euros pour 20 Go n’est copié par aucun concurrent. En plus, ce prix mini ne néglige pas la qualité puisque vous pouvez choisir Orange, le réseau numéro 1 en France selon l’ARCEP. Chez Orange (ou Sosh) en direct, vous n’avez absolument pas ce prix pour ce volume là.

En plus, il est possible de garder le même numéro de téléphone lorsque vous choisissez votre nouveau forfait mobile chez Prixtel, le tout sans frais additionnels. D’ailleurs, la procédure s’effectue uniquement en ligne et ne prend que quelques minutes. C’est peu de temps pour effectuer des économies tous les mois par la suite.

Ces remises ne vont pas durer très longtemps, Prixtel prévoit d’y mettre fin dans quelques jours. L’opérateur avait déjà accepté de prolonger ces réductions, il y a peu de chance qu’il décide encore de faire de même après ce délai. Tous les prix affichés sont garantis par ce dernier sur toute la première année, le détail des montants est affichés sur le site officiel.

Voir l’offre de Prixtel