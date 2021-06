Bon plan VPN : NordVPN en baisse de 72% + 3 mois en cadeau

Vous voulez booster votre confidentialité sur le web ? Belle surprise ce week-end, NordVPN affiche un deal qui vous fera économiser 187€.

En 2021, les VPN sont devenus des outils incontournables aussi bien pour le travail à distance que la navigation quotidienne. Ces applications multi-supports apportent une sécurité et un anonymat renforcé aux internautes. En modifiant l’emplacement géographique en ligne, les VPN sont aussi utiles pour accéder à des contenus spécifiques seulement disponibles dans certains pays.

Si ce type d’applications pourraient vous servir, sachez qu’il est possible de souscrire dès maintenant à un VPN premium à moindre coût. En effet, NordVPN sort le grand jeu pour l’arrivée de l’été en dévoilant une offre à couper le souffle : -72% de remise sur l’abonnement 2 ans et 3 mois gratuits offerts.

NordVPN, idéal pour un accès sécurisé à Internet

NordVPN est un logiciel de cybersécurité compatible sur PC, tablette, smartphone, Smart TV et boîtier connecté. Le but de cette application est de fournir une connexion sécurisée aux internautes. Pour cela, NordVPN chiffre tout le trafic entrant et sortant selon la norme AES-256. Concrètement, cela signifie que votre fournisseur d’accès Internet ne pourra plus savoir ce que vous faites sur le web, ni les sites que vous visitez. De même, lors des connexions sur les points d’accès publics, les pirates informatiques ne seront pas en mesure de voler vos données.

NordVPN va également vous rendre anonyme en cachant votre adresse IP et votre emplacement. Avec plus de 5 300 serveurs dans 59 pays, il vous laisse l’embarras du choix en termes de localisations. Vous pourrez utiliser ce VPN pour les États-Unis et tout autre territoire dans lequel NordVPN est présent. Ce changement de géolocalisation facilitera votre navigation au quotidien en vous permettant d’accéder à des contenus normalement bloqués dans votre pays (plateformes de streaming, services bancaires, chaînes TV, sites e-commerce…).

Afin de maximiser votre confidentialité sur le net, vous pourrez compter sur les serveurs Double VPN de NordVPN pour chiffrer vos données à deux reprises ou encore les serveurs Onion Over VPN pour accéder au darknet.

Pour les habitués des téléchargements, sachez que NordVPN dispose de serveurs dédiés au P2P et qu’il offre une bande passante illimitée.

L’offre estivale de NordVPN, une occasion à ne pas rater

Pour profiter de tous les avantages de NordVPN, il faudra passer par la case souscription. Heureusement, grâce à son offre estivale, son service est disponible à un prix très attractif. La promotion s’applique sur son abonnement 2 ans qui se voit remisé de -72%. Ce n’est pas tout, le prestataire offre en cadeau 3 mois d’utilisation supplémentaire gratuitement.

D’habitude, NordVPN coûte en moyenne 9,56€ par mois mais ici, il revient à seulement 2,64€ par mois ce qui est vraiment une très bonne affaire. Précisons que la souscription s’effectue en une fois pour toute la durée. Le montant de la facture pour deux ans s’élève donc à 71,20€ contre 258€ normalement.

Si vous n’êtes pas encore convaincu, notez qu’un seul abonnement autorise six connexions à la fois. Vous aurez ainsi la possibilité d’installer et d’utiliser le VPN sur plusieurs de vos appareils. De quoi rentabiliser votre investissement plus vite que prévu.

Pour terminer, il faut savoir que NordVPN propose une garantie de remboursement sur son offre promotionnelle. L’achat est donc sans risque puisque vous pourrez vous rétracter sous 30 jours si vous n’êtes pas satisfait.

