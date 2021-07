Fin et puissant, le PC gaming MSI GF75 Thin avec RTX 3060 s’écroule pour les soldes

Les derniers GPU d'Nvidia sont plus facile à trouver dans des laptops que seuls... et les prix ne s'envolent pas. Surtout pendant les soldes, la preuve avec ce PC gaming MSI.

Les RTX 3060 sont particulièrement difficiles à trouver seules, en revanche, elles sont plus facilement accessibles en achetant un PC portable. Compte tenu de la rareté des cartes graphiques et de l’inflation de prix. Il est presque moins cher de s’acheter un ordinateur portable avec une RTX 3060 que le GPU seul. D’autant plus pendant les soldes, puisque Cdiscount brade plusieurs ordinateurs portables avec les derniers GPU d’Nvidia.

La promotion la plus intéressante est certainement celle sur le Asus GF75 Thin 10UEK-053XFR dont la configuration musclée parle d’elle-même : écran 17,3 pouces FHD 144Hz, i7-10750H, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et la fameuse RTX 3060, le tout pour seulement 1099 euros (au lieu de 1699 euros).

Pour les autres promotions, vous trouverez aussi :

MSI GF75 Thin en soldes : la RTX 3060 accessible

Le MSI GF75 Thin est très clairement un PC orienté gaming, mais contrairement à des modèles concurrents, il fait quelques efforts, sur le design. Comme le “Thin” l’indique, il mise en partie sur la finesse pour convaincre. D’une part de sur le châssis, un peu plus fin que sur d’autres machines pour joueurs, avec 2,31 cm au point le plus fin. C’est également le cas sur l’écran avec des de bordure affinée pour que la dalle occupe 88% de la face avant.

Cet écran de 17,3 pouces est totalement en phase avec son temps puisqu’il affiche une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est aujourd’hui le standard pour des PC portables gamer. Grâce aux 144 Hz, le MSI GF75 Thin est parfaitement adapté aux jeux de tir compétitifs comme CS : GO ou Valorant sur lesquels ils donnent un vrai avantage compétitif par rapport aux écrans 60 Hz. Cela sera aussi intéressant sur des jeux comme League Of Legends, ou Call of Duty, mais sans doute un peu moins capital.

Pour profiter d’un écran 144 Hz, il faut évidemment que la configuration puisse délivrer autant d’images par seconde en jeu. Avec l’Intel Core i7 de 10e génération et surtout la RTX 3060, vous serez capable de le faire sans aucun problème. On sait combien le GPU d’Nvidia est une réussite en termes de performances et il apporte également le support du Ray Tracing et du DLSS. Pour rappel, cette technologie d’Nvidia permet d’améliorer de la qualité de l’image ou le nombre d’images par seconde en limitant drastiquement la consommation de ressource.

Pour le reste, vous trouverez également 16 Go de RAM 8 Go et 512 Go de stockage sur un SSD NVMe. Là encore, ce dernier est bien adapté au jeu puisque la vitesse des SSD NVMe permet de réduire les temps de chargement en plus d’accélérer drastiquement le chargement de Windows lors du démarrage de la machine. En clair, ce laptop a vraiment tout ce qu’il faut là ou il faut pour être un PC gamer solide.

Comme toujours en matière de PC, qui peut le plus peut le mois et il sera donc également totalement en mesure d’encaisser des tâches bureautiques ou encore de la retouche photo ou vidéo et toutes sortes d’autres applications plus professionnelles. Sachez enfin que le Laptop est aussi bien doté du côté de la connectique avec 3 ports USB 3.2, un port USB-C 3.2, un connecteur HDMI, une prise RJ45 et la classique entrée/sortie casque. Attention, la machine est livrée sans Windows, il faudra donc l’installer par vos propres moyens.

Beaucoup d’autres PC en soldes chez Cdiscount

Nous nous sommes concentrés ici sur l’offre qui nous semblait la plus intéressante, mais Cdiscount regorge d’autres promos pour les Soldes d’été. Vous trouverez par exemple, le même MSI GF75 Thin, mais dans sa version i5 et ce au même prix. Windows 10 est préinstallé cette fois et c’est ce qui explique qu’à configuration inférieure le prix soit le même. C’est une bonne option si vous ne savez pas où trouver Windows à petit prix, mais c’est très clairement une moins bonne affaire que la version i7.

Toujours avec une RTX 3060 vous pourrez également trouver le ACER Nitro AN517-52-505S qui reprend de très près la configuration des machines MSI avec un 17,3 pouce FHD et 144 Hz, un Core i5-10300H, 16 Go de RAM, 512Go de SSD et Windows 10. L’ensemble est à 1099 euros également. C’est une machine très proche techniquement, mais qui a le mérite de proposer un écran tactile et pivotable en plus. Cela nous paraît superflu sur une machine de jeu, et surtout un coût qui serait sans doute mieux utilisé ailleurs.

Enfin, si la RTX 3060 n’est pas votre critère principal vous avez également d’autres déclinaisons dans la série MSI GF Thin avec les GF63, 65. Ces machines avec écran 15,6 sont donc un moins imposantes, mais toujours avec des dalles Full HD à 144 Hz. Elles embarquent un processeur Intel Core i5 10300H et les GPU sont des GTX 1650 pour le GF63 et 1660 Ti pour le GF65. Comptez 649 et 799 euros respectivement sans OS dans les deux cas.

Enfin, une autre déclinaison du GF75 est présente avec un écran 17 pouces Full HD et 144 Hz, un Core i5 10300H et une RTX 2060. Le tout pour 999 euros cette fois. C’est un bon choix pour économiser une centaine d’euros tout en mettant la main sur un PC gaming tout à fait capable.

