Ce smartphone Xiaomi en promo vaut 10 fois moins cher que l’iPhone 12

La boutique RED by SFR tient son Shopping d'été avec de belles offres, et à tous les prix. La preuve : un terminal de Xiaomi est 10 fois moins que l'iPhone 12... en promo lui aussi.

Les offres d’été vont bon train chez tous les commerçants – et la boutique RED by SFR ne fait pas exception. Elle propose des prix réduits sur de très nombreux téléphones, et ce que vous ayez un forfait RED by SFR ou non. La boutique est accessible à tous.

Les bons plans concernent toutes les marques ou presque, dont deux particulièrement en vue : Xiaomi et Apple avec des réductions sur le Xiaomi Redmi 9A, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 128 Go. Le premier vaut presque 10 fois moins cher que le dernier ! Dans le détail, les offres sont les suivantes :

Xiaomi 9A : le smartphone Xiaomi à prix mini

Le Xiaomi Redmi 9A est le smartphone le moins cher de Xiaomi. Si, il y a quelques années, ces smartphones à tout petits prix étaient difficilement recommandables, même eu égard du tarif, ce n’est plus le cas avec le Redmi 9A. Au fil des ans, même avec un tout petit budget on peut trouver des terminaux proposant une expérience utilisateur décente. Vous ne pourrez évidemment pas avoir les mêmes performances qu’avec un smartphone haut de gamme, mais pour un usage basique, il peut se révèle suffisant.

Ce Redmi 9A embarque un écran LCD de 6,53 pouces affichant une définition HD avec une encoche goutte d’eau. Il est propulsé par un processeur MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Une configuration suffisante pour les usages basiques. La photo est assurée par un capteur arrière de 13 mégapixels (MP), les selfies par un capteur de 5 MP. Il intègre enfin une batterie de 5000 mAh qui, couplée à un processeur peu gourmand, promet une excellente autonomie.

Le Redmi 9A est donc proposé à seulement 89 euros pendant les soldes chez RED by SFR, c’est 40 euros de réduction par rapport au 129 euros demandés au lancement par Xiaomi. De l’autre côté du spectre, il y a l’iPhone 12 qui est lui aussi en promotion.

iPhone 12 : les bons prix de RED by SFR

RED by SFR pratique souvent des prix plus bas sur les iPhone même sur les derniers modèles. C’est le cas de l’iPhone 12 qui est aujourd’hui proposé, dans sa version 128 Go, à 859 euros au lieu de 959 euros. C’est donc une remise de 100 euros sur le dernier iPhone d’Apple. C’est une somme rondelette pour un iPhone qui est finalement, comme beaucoup de produits Apple, assez rarement en promotion. La promotion est valable sur tous les coloris, y compris le mauve lancé il y a quelques semaines.

Rappelons tout de même que l’iPhone est aujourd’hui au centre de la gamme 2020-2021 d’Apple. Il arbore un superbe écran OLED de 6,1 pouces avec derrière le fameux processeur A14 Bionic de la firme et qui offre des performances suffisantes pour les années à venir. Moins énergivore, elle permet d’améliorer l’autonomie du smartphone. Cela fait de lui un assez bon élève sur ce point. Côté photo, il faut compter sur un duo avec objectif principal grand angle et module ultra grand-angle.

iPhone 11 : le bon équilibre

L’iPhone 11 est lui aussi remisé chez RED by SFR. Comme l’iPhone 12 cette année, l’iPhone 11 était le terminal équilibré de la saison 2019-2020. Il positionne donc de la même façon en visant le rapport qualité-prix au sein de la série. C’est toujours le cas, avec cette promotion puisqu’il tombe à 649 euros sur la boutique de l’opérateur. C’est 40 euros de moins que le prix demandé par Apple en ce moment et même 160 euros de moins que son prix de lancement initial. Une bonne affaire donc.

Une affaire qui va toutefois nécessiter de faire une concession majeure par rapport à l’iPhone 12. Contrairement à l’iPhone 12, et l’iPhone 11 embarque un écran LCD, l’année dernière, l’OLED était réservé aux versions “Pro”. Certes, l’écran LCD est de bonne facture, mais l’OLED reste toujours plus appréciable. Pour le reste, le processeur A13 Bionic est toujours largement à la hauteur tout comme la partie photo et l’autonomie. Si vous êtes prêt à faire l’impasse sur l’OLED, l’iPhone 11 est assurément un bon choix pour profiter d’un iPhone, mais en préservant son portefeuille.

Rappelons que toutes ses offres sont accessibles sur la boutique en ligne de RED by SFR. Cette dernière est accessible à tous, qu’il soit client de RED ou non. Il n’y a aucune conditions pour profiter de ces soldes.